Il Toro scalpita, soprattutto sul fronte del cuore. L'oroscopo di domani, sabato 5 novembre

L'oroscopo Barbanera di domani, sabato 5 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Idealizzato l’amore è ancora più bello, peccato non corrisponda a verità, ma questo per voi collezionisti di flirt è un dettaglio trascurabile. Cuore da pazzerelloni, ma testa da persone serie: gli impegni di lavoro non consentono svarioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Scontrandosi con l’opposizione di Venere, Urano nel vostro segno reclama scalpitando cambiamenti immediati, soprattutto sul fronte del cuore. La quotidianità della vita di coppia comincia a starvi stretta, il partner con le sue gelosie vi dà sui nervi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una piacevole sensazione di complicità nei rapporti con gli altri vi darà la spinta giusta per superare eventuali intoppi e disguidi. Lasciatevi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendete il partner con una trovata fantasiosa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un grattacapo di lavoro vi crea qualche tensione. Sono i bimbi di casa la vostra delizia, che con la loro tenerezza alleggeriscono ogni problema. Tra favole, giochi e squisiti dolcetti preparati seguendo le ricette della nonna, tornate bambini anche voi.

Leone. 23/7 – 23/8

Vita un po’ complicata per le coppie già collaudate, con le rispettive famiglie alle spalle che non perdono occasione di soffiare sul fuoco. Oggi sembra più malleabile la suocera rispetto a vostra madre, presa da un inspiegabile attacco di malumore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Teneri messaggi d’amore e parole piene di suggestioni, ma ormai sapete che di questa ventata di romanticismo potete fidarvi solo a metà. L’esperienza vi ha insegnato che i sentimenti più solidi non si esprimono a parole ma con i fatti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’unica attività che oggi vi consola è lo shopping. Compratevi qualcosa di bello che aggiunga altro fascino al vostro già innegabile charme. Basta rimuginare sul passato: nuove opportunità di lavoro e viaggio rischiarano il vostro orizzonte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venere nel vostro segno vorrebbe parlare d’amore, ma deve fare i conti con l’opposizione di Urano, più propenso a staccare la spina che a inserirla. La vostra possessività piace solo a pochi, tutti gli altri si tengono a debita distanza, per non correre rischi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tutto ciò che fate oggi si tinge di vivacità. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con gli altri vi fa conquistare molte simpatie. Se il colpo di fulmine arriva, passa attraverso il gioco e qualche piccola follia: la complicità unisce.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un sabato pieno di bei momenti con gli amici, magari uno di loro pronto a diventare qualcosa di più, basterebbe il vostro ok… peccato siate così orsi! Bimbi imprevedibili, evidentemente non hanno preso il vostro DNA, sempre così organizzato e prudente.

Acquario. 21/1 – 19/2

In mezzo agli altri siete simpatici e comunicativi. Facili anche le relazioni con i figli e i loro compagni, non così idilliaco il rapporto col partner. Con i fulmini scagliati da Urano, di scintille in casa vostra oggi se ne vedranno parecchie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Argomento del giorno: finanze. Le vostre vanno su e giù, proprio come l’umore, in parte prosciugate da pagamenti, in parte da acquisti voluttuari. Se è un po’ che pensate di prenotare una vacanza, l’occasione giusta potrebbe capitarvi proprio oggi.

