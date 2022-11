Leone, se averte un segreto confessatelo subito. L'oroscopo di domani, venerdì 4 novembre

L'oroscopo Barbanera di domani, venerdì 4 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale, ma se un collega vi chiede una mano vi mettete subito a disposizione. Anche in famiglia ognuno fa la propria vita, ma al momento del bisogno la coesione si riafferma.

Toro. 21/4 – 20/5

Luna in coppia con Giove, armonica a Urano nel segno. Bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e qualche follia. Colleghi tutti nella stessa barca, perciò fate fronte unito e se c’è da battagliare non vi tirate indietro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sentimenti confusi, velati da un’atmosfera fumosa che non promette nulla di speciale, se non aspettative deluse o iniziative cadute nel vuoto. Incerti sulla scelta di come trascorrere la serata, finite col fare zapping imbambolati sul divano…

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna vi garantisce buonumore e tranquillità emotiva, che per voi non è cosa da poco. Armistizio siglato in famiglia davanti a un vostro manicaretto. Shopping divertente nel pomeriggio, seguendo un amico che conosce i migliori outlet della zona.

Leone. 23/7 – 23/8

Via la polvere dagli scaffali e gli scheletri dall’armadio! Se avete un segreto che vi pesa sul cuore, confessatelo subito e non pensateci più. Fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave per accedere a nuovi spazi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Partner inafferrabile, non si sa mai dove vada e quando torni, da ciò partono le vostre peggiori supposizioni. Ma siete davvero fuori pista! La riprova è lo slancio e la passionalità con lui o lei vi abbraccia, promettendovi le luci del Luna Park.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna stacanovista. Se vi va di sgobbare anche dopo il lavoro, tra volontariato e faccende domestiche non avrete che l’imbarazzo della scelta. Attenzione particolare all’ambiente: utilizzate solo prodotti ecologici e differenziate gli imballaggi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’eloquenza non vi manca, anzi è uno dei vostri punti di forza. Col partner però le parole non servono, per capirvi vi basta uno sguardo. Se avete figli dedicate loro tempo e fiabe, se li desiderate cominciate a prenotare la cicogna.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualche zavorra di lavoro da liquidare rapidamente prima della chiusura settimanale; in compenso guadagnate bene e magari recuperate un credito. In famiglia ciascuno fa ciò che gli pare e questo v’infastidisce: per voi la condivisione è un must.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri, almeno quanto gli altri ne hanno di voi. Dalla collaborazione nascono idee e progetti interessanti. Cultura o musica per la serata: l’occasione vi capita inaspettatamente, non declinate l’invito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche; dovete trovare il modo di dedicare tempo a ciò che vi piace. Con la Luna che parla solo di finanze, vi sentite trascurati e incompresi. Sì a un’uscita con gli amici.

Pesci. 20/2 – 20/3

Eccezion fatta per Marte che semina zizzania in famiglia, i pianeti oggi vi sostengono in ogni iniziativa, amplificando intuito ed estro creativo. Giornata baciata dalla fortuna anche al gioco, una volta tanto potrebbe valere la pena provarci!

