Oroscopo della settimana, per gli Ariete belle sorprese in ambito lavorativo

È una settimana di calma visto che alcuni pianeti decidono di fermarsi e di dare respiro, del resto con un tempo così incalzante i dodici hanno modo di riprendere le relazioni sociali, solo un week end un po' esagerato da Giove che li invita a non esagerare...

Ariete

È una settimana in cui la misura degli altri sarà inequivocabile, troverete infatti delle belle sorprese in ambito lavorativo che vi coinvolgeranno e vi entusiasmeranno, mentre negli affetti o nelle direzioni nuove ecco che ogni persona che avrete intorno rivelerà il proprio spessore, nulla sfugge al vostro diretto approccio alla vita, e alla ritrovata voglia di vivere che vi farà automaticamente scartare persone a cui avrete dato una possibilità ma con cui non troverete importante proseguire...

Toro

È una settimana caratterizzata da molte opposizioni dallo Scorpione, , ma sarà sopratutto quella di Venere a gestire un ruolo essenziale, in quanto si porrà come diretta antagonista di Urano e vi farà toccare con mano alcuni limiti nell'impostazione dei vostri rapporti, forse in alcuni caso avete commesso degli errori di valutazioni, in altri siete stati troppo frettolosi e sbrigativi, in altri ancora non vi spiegate com'è che non danno le conseguenze che vorreste, l'opposizione di Urano vi invita a riflettere su cosa volete veramente e sul fatto che sarà utile cambiare schema per ottenerlo...

Gemelli

Una delle parti del vostro carattere che è meno manifesta ma che solo chi vi conosce bene comprende è la vostra voglia di silenzio e di contemplazione, il cielo vi vuole invitare a fare pausa e a darvi lo spazio giusto per decomprimere le emozioni che hanno caratterizzato il vostro tempo, le condizioni che avete affrontato nel gestire a livello pratico la vostra vita vi hanno insegnato tanto, adesso è il momento di mettere ordine nei rapporti sentimentali e sopratutto ridarvi lo spazio ed il respiro giusto per rendervi conto che la vostra vita ha davvero cambiato direzione...

Cancro

Ottimo il cielo per voi, ecco che il trigono della bella Venere vi esorta a rendere tutto di nuovo bello in amore e a darvi gli strumenti tramite Urano per non cadere nelle solite trappole illusorie, anche conferendovi un certo decisionismo che vi avvantaggerà non poco, il vostro cielo vi esorta a stringere intorno a voi tutto ciò a cui tenete ed anche a dettare nuove regole, anche Giove vi aiuterà in questo facendovi desiderare di essere sempre al meglio, un nuovo magico periodo per voi!

Leone

Non sarà proprio una settimana che vi vede protagonisti, poiché avrete ben capito che a volte giocare sotto un profilo basso vi dà più vantaggi, la vostra chiarezza forse non vi servirà, ed il giusto grado di estraneazione vi permetterà di osservare la situazione dalla distanza giusta, il cielo degli astri vi punzecchia dallo Scorpione e dal Toro suggerendovi che non è proprio il caso di detonare, mentre farvi da parte non solo vi permetterà di riprendere le fila in ambito sentimentale, ma vi esenterà da qualche guazzabuglio al lavoro di cui lascerete furbamente agli altri la responsabilità...

Vergine

Un allegro andante questa settimana che vi da i mezzi e le possibilità per essere più spensierati del solito e godere di una vostra indipendenza, sarà importante per voi rivedere gli amici ed immergervi un po' nelle relazioni sociali dove ritrovate energia e forza, non esagerate però verso il fine settimana dove le aperture vi esporranno anche a qualche fraintendimento, lasciate il passato dov'è e cercate di fare pace con un presente che vorreste del tutto nuovo, non prendetevela se scoprirete che qualcuno del passato ha un' altra vita nella quale non siete compresi, la vostra può essere costruita in maniera felice anche senza...

Bilancia

Dinamiche nuove per voi, sfide che raccoglierete fieramente, in un momento in cui i pianeti vi snobbano un po' cercate intorno a voi un nuovo obbiettivo e non fatevi venire in mente di recriminare su qualcosa del passato nel week end, gli astri vi consigliano di sorvolare e di non prendervela se le cose in amore non sono andate come desideravate, intanto il vostro quotidiano si potrebbe trasformare concentrandovi su un nuovo progetto lavorativo che sembra darvi maggiore respiro, non fermatevi e non pensateci troppo!

Scorpione

Siete i protagonisti dello zodiaco per adesso ed il cielo vi da tutti i mezzi per dare una svolta, in amore ed al lavoro, le buone occasioni però dovranno essere vissute senza ansie, sopratutto nel week end, non inseguite una persona che ha già manifestato interesse, non insistete su una proposta lavorativa, aspettate piuttosto una telefonata, che arriverà, non trepidate, ma pulsate di energia e vitalità, e tutto andrà per il verso giusto, basterà non bruciare le tappe, e godervi questo crescente climax positivo...

Sagittario

Calma obbligata questa settimana per voi, in cui vi rilasserete e non avrete modo di assorbire colpi vari, Marte che è ancora in opposizione si ferma e per quanto vi chieda di essere fortemente presenti a voi stessi e di riflettere su passione e relazioni non ci saranno cambiamenti vari, mentre il fine settimana vi chiede di riuscire ad uscire e riprendere un po' di socialità ma in maniera leggera e senza troppi impegni, un'idea vi frulla in mente per il lavoro, ma potrete dedicarvi ad altri progetti nelle settimane a venire...

Capricorno

Un bellissimo e sereno cielo per voi, sereno perchè niente sembra turbarvi e pare che le vostre idee vadano in porto e che ogni occupazione che portate avanti abbia un largo respiro ed un felice impatto, mentre bellissimo sarà abbandonarvi all'accoglienza di sentimenti maturati nei vostri confronti, e a sostegni che derivano da chi amate e chi crede fortemente in voi e si affida, sopratutto il partner a patto di tenerlo sempre aggiornato e partecipe dei vostri progetti...

Acquario

Dopo aver ceduto, persino voi, alle passioni turbolente di questo periodo ed aver ottemperato agli impegni e questi ritmi incalzanti di questo periodo che vi ha chiesto tanto ora vi tocca fare pace con il tempo ed ordinare i nuovi impegni della vostra vita in maniera piacevole ed ordinata, il vostro cuore è sempre in tumulto e cerca nuovi stimoli, ma non sapete stare fermi ?! Bhè se proprio ci tenete vi farà piacere sapere che questa settimana verrete coinvolti in progetti futuri che vi riguardano in quanto talentuosi professionisti, e che in amore forse qualcuno vi chiederà di più...

Pesci

È un momento fantastico per riprendere amore e relazioni, i meravigliosi trigoni d' acqua vi rendono felici di abbracciare una realtà che somiglia più ad uno dei vostri sogni che portate avanti sempre con la stessa convinzione, certo sembrate affamati di comunicazione e di estendere i sentimenti che portate dentro, ma nel week end l'esuberanza di Giove potrebbe costituire un deterrente, non fate sapere troppo di voi e non dite proprio tutto, per il resto godetevi questo momento magnifico insieme a chi amate e datevi alla mondanità...

