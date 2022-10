Scorpione, meglio mantenere l’autocontrollo. L'oroscopo di domani lunedì 31 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani lunedì 31 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna pomeridiana in Acquario promette di calmare le acque nelle questioni amorose, di alimentare le amicizie ed esortare le rappacificazioni in famiglia. Sarete spinti a darvi da fare e a coronare gli sforzi portati avanti nel tempo fino a questo momento.

Toro. 21/4 – 20/5

Guarderete con occhi nuovi una persona che vi gira intorno, perché un episodio vi farà rendere conto della profondità dell’affetto che prova per voi. Mercurio è ostile: attenti alle sviste riguardo documenti utili, se volete trascorrere una giornata tranquilla.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Marte in congiunzione, tenderete a imporre agli altri idee e gusti. Non vi conviene, però, perché vi riserverebbero lo stesso trattamento. La Luna passa in Acquario e vi aiuterà a lasciare da parte le beghe. Accettate le proposte del partner.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa della Luna nell’opposto Acquario, la malinconia potrebbe far capolino. Per fortuna gli inviti di vecchi e nuovi amici fioccheranno da ogni parte. Un collega sensibile e generoso vi aiuterà a uscire vincenti da una situazione lavorativa intricata.

Leone. 23/7 – 23/8

State meditando dei cambiamenti fondamentali nella vostra vita? Procedete! Oramai avete preso il volo, e niente e nessuno potrà fermarvi. Con Saturno contro, avrete la sensazione che tra voi e i colleghi ci sia un abisso nei gusti e nelle esperienze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se una persona cui mirate da tempo finalmente sembra ricambiare le vostre attenzioni, ringraziate Venere che transita nell’amico Scorpione. Non illudetevi di fare affari vantaggiosi: Giove è ostile, e le finanze non saranno molto soddisfacenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In serata la Luna e Saturno vi abbracciano e vi sostengono nell’affrontare qualsiasi avversità. Avrete a disposizione notevoli scorte di energia e potenza. Infonderete forza alle persone che vi sono accanto e spronerete all’autonomia quelle troppo dipendenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa della Luna in Acquario quadrata a Mercurio nello Scorpione, meglio mantenere l’autocontrollo, se la persona amata vi indispettisce con un capriccio. La cosa più intelligente da fare sarà quella di essere prudenti, di non osare più di tanto. Siate saggi!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Saturno che vi sponsorizza dall’Acquario, avrete un buon senso della concretezza. Nelle questioni finanziarie difenderete le vostre risorse. Preoccupazioni sul fronte economico. Facendo due conti, dovreste capire che avete speso troppo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie alle stelle amiche di questa mattina, avrete fiuto per gli affari e alcuni chiuderanno dei contratti molto vantaggiosi. Opererete per la stabilità futura. Urano complice, proverete ad apportare dei cambiamenti nelle relazioni che scorrono sugli stessi binari.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pomeriggio agitato, con la Luna quadrata a Mercurio. Non vi sentirete soddisfatti e avvertirete le responsabilità pesarvi come non mai. Anche se le circostanze continuano ad essere in prevalenza difficili, troverete il modo per risolverle.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna è nel segno dell’amico Capricorno e abbraccia con simpatia Nettuno e Giove. I vostri interessi spirituali, artistici, musicali saranno molto favoriti. Un viaggio con la persona del cuore. Vi si presenteranno decisioni importanti per il futuro di coppia.

