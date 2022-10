Pesci con la testa fra le nuvole e il cuore chissà dove, l'oroscopo di domani sabato 29 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani, sabato 29 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non fatevi influenzare dall’opinione di un parente, che contrasta le vostre decisioni e vorrebbe farvi cambiare idea. Continuate sulla via intrapresa. Vi farete notare nel lavoro, accettando di collaborare con un capo notoriamente pretenzioso e austero.

Toro. 21/4 – 20/5

Con Venere in opposizione dallo Scorpione, con il partner vivrete delle incomprensioni anche per ragioni futili, inoltre vi lamenterete di tutto. Sfornate numerose idee fantasiose, che esprimerete brillantemente nelle attività creative e artistiche.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Chi ve lo fa fare oggi di mettervi in competizione con persone aggressive e prepotenti, vista la Luna opposta a Marte? Mantenete la calma! Un incontro tra gli amici e la vostra ultima conquista? Non scoccherà... la scintilla della simpatia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna e Plutone opposti, apritevi a nuovi amici, ma siate anche prudenti, e se annusate qualcosa di poco chiaro, fate velocemente retromarcia. Non date credito a una persona che sembra disponibile e sincera, mentre in realtà è sfuggente e ambigua.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno contro accentua l’insoddisfazione. Non trinceratevi dietro le vostre idee. Meglio l’ascolto, l’empatia e un atteggiamento conciliante. Siete davvero convinti di rinunciare ai vostri interessi, per amore e desiderio di chi vi sta accanto?

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna in Capricorno e a Mercurio in Scorpione propizi, in serata vi ritroverete a “viaggiare” mezzo metro al di sopra degli altri. Giove opposto, però, potrebbe continuare a porvi di fronte a delle scelte impegnative. Perseverate!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se oggi dovete parlare in pubblico, con la Luna e Mercurio in sestile, lo farete senza timidezze e senza ansia da palcoscenico. Fiducia. Nella vostra attività riuscirete a risolvere i guai che hanno combinato gli altri e... senza recriminare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove favorirà la buona resa degli impegni lavorativi. Sarete così efficienti, che riuscirete a utilizzare al meglio l’estro e le energie a disposizione. Stasera, con Mercurio che si aggiunge al transito di Venere nel segno, dichiarate amore a chi vi interessa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con le stelle birichine del vostro cielo, oggi, chi vi vive accanto forse sarà disorientato dal vostro atteggiamento incoerente e contraddittorio. Distratti da mille impegni, avrete poca voglia di dedicarvi alle questioni di cuore, con il disappunto del partner.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ringraziate Giove benevolo, se sarete decisi e disinvolti. Nessuna cosa vi sembrerà difficoltosa e irrealizzabile. Troverete un punto di contatto con chicchessia. Un conoscente vi darà la possibilità di introdurvi in ambienti nuovi e occuparvi di realtà innovative.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno in congiunzione vi sprona ad assumervi in famiglia le responsabilità che vi competono e che avete finora lasciato perdere. Fatelo senza sbuffare. Un confronto con una persona più anziana e saggia che gode della vostra stima, vi risolleverà il morale.

Pesci. 20/2 – 20/3

In mattinata, a causa della Luna ostile a Nettuno e Giove, sarete distratti e inconcludenti, avrete la testa fra le nuvole e il cuore chissà dove. Novità in famiglia. Una decisione di un parente avrà ripercussioni favorevoli sulla vostra vita.

© Riproduzione riservata