Le idee del Toro ricche di ingegno e originalità: l'oroscopo di oggi, giovedì 27 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 26 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in trigono a Giove nel vostro cielo, nel pomeriggio vi farete in quattro per confortare, ascoltare un amico in difficoltà e dargli buoni consigli. Sappiate attendere saggiamente, non forzate quelle situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Le vostre idee, con Urano congiunto, saranno ricche di ingegno e originalità. Nel proporle siate particolarmente fantasiosi ed entusiasmanti. Urano continua la sua orbita nel segno: potreste dare un tocco personale e vincente al vostro lavoro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In mattinata, con Mercurio in trigono a Marte e Nettuno quadrato, farete una cernita fra ciò che per voi è essenziale, e ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino. La Luna nell’opposto Sagittario rende il pomeriggio un po’ agitato e stancante. Ritagliatevi spazi per riposare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Venere e Urano vi sono solidali e vi porteranno una buona ventata di novità. Sarete disponibili a innamorarvi e a iniziare una nuova vita. Con Giove in dissonante posizione, potreste trovarvi a spendere più del previsto. Siate più oculati!

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna vi sorride nel pomeriggio, e dopo il provare e riprovare, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso. Marte vi darà la possibilità di passare dal pensiero all’azione, realizzando anche le imprese più complicate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna ancora nello Scorpione, buona l’intesa con colleghi o familiari. Riceverete tante dimostrazioni di affetto e di stima. Con Marte quadrato, prudenza se siete in viaggio o in situazioni che richiedono prontezza di riflessi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Considerando Mercurio ostile a Plutone, sul lavoro datevi un metodo, siate ordinati e meticolosi. No alla tentazione di lasciar spazio alla dispersione. Plutone contro potrebbe far affiorare una certa stanchezza e una forma fisica al di sotto dei soliti livelli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna in trigono a Nettuno, nella professione dovrete dimostrare di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse. Se siete single, è probabile la conoscenza di una persona speciale. Se siete accoppiati, l’intesa traboccherà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per merito della Luna alleata di Giove, gli amici saranno bendisposti verso di voi e voi altrettanto. Sarete pronti a dar loro una mano, se ne avranno bisogno. Giove propizio dall’Ariete vi sostiene nel morale e nei progetti importanti. Interessi e viaggi culturali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per colpa di Mercurio quadrato a Plutone, dovete sforzarvi per guardarvi intorno con rinnovato interesse e scovare ciò che vi è utile per piacevoli e gratificanti attività. Con l’amicizia del tecnologico Urano in trigono, scoprirete di possedere talenti fin qui non espressi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se in apparenza socievoli come sempre, Saturno, ancora in casa vostra, vi fa desiderare di disertare le serate mondane per fuggire dalla confusione. Offrirete a un amico l’opportunità di apprezzarvi più a fondo, mostrandovi nelle condizioni migliori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mattinata con la Luna in Scorpione in trigono a Nettuno nel vostro cielo. Vi scambierete, con la persona amata, intensi e significativi gesti d’amore. Tante idee nuove, intuizioni geniali e spunti originalissimi per le vostre imprese legate alla carriera.

© Riproduzione riservata