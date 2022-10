Oroscopo, è la settimana dell'eclissi in Scorpione: Luna nuova amica di Cancro e Vergine

... Chi ha paura dell'eclissi di Luna in Scorpione?! Niente paura, è una Luna nuova che tenderà nella sua azione viscerale a portare fuori delle verità, delle consapevolezze per i dodici che se usate bene potranno dare molta coscienza a chi nei limiti a chi nei talenti... vediamo come.

Ariete

Nel vostro caso non si tratta di parti nascoste, se non quel desiderio di stare bene essere felici e vivere finalmente una relazione appagante e che vi gratifichi, tirate anche fuori l'orgoglio e centratevi su una scalata lavorativa che meritate, mentre i vostri progetti vanno nutriti ed amati, pensate in grande ed avrete dei bei risultati nei prossimi mesi...

Toro

Questa Luna è in opposizione e saggerà la vostra presenza di spirito, vorrete finalmente avere delle risposte definitive, ma non dovrete essere impazienti, piuttosto capire perchè il lavoro è diventato un campo così complesso, cosa potete e non potete fare, prendete coscienza dei limiti e puntate su qualcosa che vi faccia svoltare...

Gemelli

È una configurazione che servirà a stimolare il vostro senso della responsabilità e del concreto, che vi aiuterà a sperimentarvi in qualcosa di pratico e di effettivo, che vi farà toccare con mano dei risultati tangibili e non teorici, è insomma arrivato il momento di fare sul serio al lavoro ed in amore decidere con il partner ciò che volete costruire o no...

Cancro

Luna nuova a favore, prestata allo Scorpione ma vostra per sempre, ed acquatica come servirà a voi Cancro ed ai Pesci per rinascere sotto una magica Luna nuova, ebbene si in sintesi è finalmente finito il periodo di attese e di superamento di una solitudine affettiva, adesso siete nuovi e pieni del vostro fascino irriducibile che vi renderà di nuovo amati e felici...

Leone

È la Luna che vi serviva per capire quando un percorso lavorativo finisce o quando i colleghi ed i referenti al lavoro sono davvero quelli giusti, inseguite da molto tempo gratifiche e configurazioni stabili, è il momento di ottenere quelle certezze, o di passare ad altro e vivere come veramente volete senza sottostare a nulla che non vi faccia sentire dove e come volete star bene...

Vergine

Una Luna amica che finalmente scardina le incertezze ed i dubbi, anche per voi è l'ambito lavorativo il campo in cui proverete a sganciarvi da relazioni poco chiare o da condizioni un po' controverse, il vostro è sempre un bisogno di ordine mentale che vi fa sentire al sicuro, dovrete però accettare che occorre come in amore anche la volontà altrui per fare funzionare le cose...

Bilancia

È una Luna che mette tutto in evidenza, le carte sono in tavola ed anche se non vi piacciono dovrete giocarle al meglio, non crucciatevi se dopo un periodo di rassicurazioni iniziano delle difficoltà a livello pratico poiché la vostra strada è ricca di successi futuri, il trucco sarà superare qualche magagna del periodo, non tutto può sempre essere armonico come lo desiderate, ma possedete la forza necessaria per superare qualunque cosa...

Scorpione

È la svolta! Finalmente dopo un lungo periodo complesso ecco che le promesse di una svolta vera e sincera si stanno facendo realtà, sfruttate bene tutti i doni di questa Luna che sottende il fatto che qualche pasticcio lo abbiate pur combinato e che in termini di calibratura delle vostre esigenze e capacità lavorative vi siete un po' persi, ma con questa configurazione sarete certi di poter ricreare una strada che vi piacerà percorrere...

Sagittario

È una Luna che vi aiuta a chiudere dei percorsi accettativi, e cercherà di far da padrona nel riassemblare con coscienza e lucidità le parti del vostro animo che sentivate paratattiche e non in comunicazione tra loro, si tratta di farsi una ragione di ciò che è stato e proseguire impostando tutto nelle relazioni in maniera più autentica e coerente, mentre al lavoro occorrerà costanza e convinzione...

Capricorno

Vittoria per voi con questa Luna che finalmente godrete di grandi soddisfazioni, finalmente si sblocca tutto, e le grandi manovre che vi hanno interessato stanno adesso per tradursi in realtà, è un momento di grande fibrillazione e di entusiasmi da condividere con chi amate senza la paura di non concretizzare come vorreste, e senza essere avari di emozioni...

Acquario

È una Luna che vi chiede di diversificarvi e di essere poliedrici quanto mai, è una vostra caratteristica innata dopotutto saper fare bene molte cose contemporaneamente, ma questa volta la fatica sarà grande e forse lo stress in pesante aumento, ma è una Luna che vi promette la realizzazioni dei sogni per cui avete duramente lavorato...

Pesci

È una magica Luna per voi che fa letteralmente cambiare musica e vi immette in una dimensione di sogni realizzati e di certezze pratiche ed affettive, probabilmente vi rivelerà le amicizie poco autentiche o le punte di gelosia da parte di chi vi sta intorno, semplicemente cogliete la magia che irradiate e che a volte è causa di qualche gelosia, tutto qui, ma ciò che vi promette la Luna è molto molto ambizioso...

