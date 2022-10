Oroscopo della Settimana: Gemelli, in amore date più attenzione al partner...

Settimana caratterizzata dall'eclissi in Scorpione che prevede lo svelamento di tutto ciò che sembrava misterioso o incomprensibile, mentre le notizie arrivano i dodici avranno però una sensazione di leggerezza e di verità visto che Marte si sospende per un po' e lascia spazio a Mercurio per reinventare la comunicazione...

Ariete

È una settimana piena di cambi di direzione tra i pianeti per voi, Giove vi lascia per un po', Mercurio finisce di impedirvi di comunicare come e con chi vorreste, mentre Marte rende più pratico il desiderio di passioni e di creatività, è anche la settimana dell'eclissi di Luna che vi permetterà di togliere le maschere dai volti dei vostri personaggi preferiti, una voglia di rimandare impegni un po' troppo soffocanti ed uno spazio conquistato in cui finalmente si respira un po'...

Toro

Questa settimana eclissi di Luna in opposizione, per molti di voi significherà finalmente la visione chiara di come state ponendovi nei confronti della vita, probabilmente dovrete dare più speranza a direzioni nuove visto che le solite non sembrano darvi risultati particolarmente felici, e voi con la vostra voglia di vivere vi siete sentiti un po' troppo a lungo relegati in una situazione di limbo di sospensione, intanto al lavoro occorrerà essere più precisi e puntuali, visto che non potrete molto contare su referenti vari...

Gemelli

Per quanto avete goduto di tantissime evoluzioni date da Marte che da tantissimo tempo alberga nei vostri gradi ecco che le faccende legate alle vostre relazioni sembrano darvi tregua, meno valanghe di sentimenti e di cose da fare e un meritato adagio andante che vi fa rimettere in comunione con uno spirito interiore più intellettuale e meno incalzato da eventi che si susseguono anche al lavoro che sembra ormai aver dato i suoi frutti e le vostre risorse sembrano più stabili e meno fluttuanti, in amore date più attenzione al partner...

Cancro

Una riscoperta del vostro piano affettivo e relazionale, la voglia di riscoprire percorsi che vi eravate negati, e la consapevolezza che le vostre vicissitudini amorose sono di nuovo libere di essere inventate con fantasia creatività ed un pizzico di quella magia che solo il vostro segno sa dare, il cielo auspicherebbe un momento di ritorno alla vostra natura magica e seduttiva e sopratutto la voglia assoluta di nuovi percorsi che salutano il vecchio ed aprono le possibilità al nuovo che incalza sempre più vicino e pieno di curiosità che morite dalla voglia di vivere...

Leone

L'eclissi di martedì è in quadratura aspetto molto duro e molto plastico a cui difficilmente si sfugge in termini di percezione della realtà, ecco che le vostre vicissitudini lavorative prendono subito una forma intellegibile e senza fronzoli capirete che non ci sono molto dietrologie nelle condizioni che vivete, forse qualcosa dipende dai vostri limiti e qualcos'altro dalla volontà di terzi, ma sarà tutto chiaro, anche al livello affettivo dove vi scontrerete con la verità del partner, per molti di voi è la presa di coscienza ideale per ripartire alla grande su basi concrete e su progetti veramente efficaci...

Vergine

Settimana molto piena di eventi anche per voi, il cielo sembra lanciarvi una sfida con Giove che torna opposto per un po' mettendovi ancora una volta alla prova sia al lavoro dove con l'aiuto di Mercurio troverete gli argomenti per reagire, e con una ritrovata sicurezza dato che Marte si ferma per un po' e non vi genera le solite ansie anche in amore o per meglio dire nelle passioni sembra proprio che le vostre realtà siano destinate a vivere un' attrazione da tempo rimandata, l'unico rischio è quello di comportarvi in amore come dovreste al lavoro e viceversa... attenzione...

Bilancia

È una settimana che vi lascia il cielo sgombro, dopo un periodo molto significativo che vi ha dato le risposte che volevate, e che ha segnato delle svolte importantissime nelle vostre esistenze ecco che la vostra realtà sembra andare adesso verso la direzione giusta ma senza caricarvi di responsabilità ed energie che sembrano sprecate in taluni casi, adesso pensate a voi stessi, fate le vostre considerazioni e cercate di realizzare ciò che veramente volete, ma senza dimenticare di dare spazio al benessere personale di ognuno di voi...

Scorpione

Inizia il vostro periodo ed apriamo con una bella eclissi, in perfetto stile Scorpione, ecco che come per magia uno spegnimento di luce passa in rassegna tutto il vostro buio per essere rischiarato dall'arrivo del Sole che finalmente vi da il segnale giusto che la notte è finita e che nessuna notte potrà mai spegnervi, il contrario semmai... gioite anche del fatto che con Mercurio che bussa alla vostra porta si aprono le relazioni che cercavate e che migliorano il lavoro e l'azione quotidiana, ed ancora che con Marte che si arresta sarete più morbidi e gentili...

Sagittario

Mentre Marte e Mercurio la smettono rispettivamente di farvi arrabbiare il primo, e di darvi notizie poco attendibili il secondo riportando tutto su un piano un po' più vago ma sereno, ecco che il grande Giove vostro talismano retrograda in Pesci ed inizia ancora una quadratura che non sarà semplice, durerà poco non preoccupatevi, ma vi farà di nuovo ricollocare tutti i termini affettivi della vostra vita, anche in famiglia e nel luogo in cui state urgerà prendere delle decisioni per condurre la realtà dove veramente la volete...

Capricorno

Una settimana decisamente bella, che sembra fare aumentare il vostro fascino, il gradiente di passione, ma anche di ispirazione e di creatività, suggestioni che vengono da chissà dove non solo non vi confondono questa volta, ma anzi tenderebbero a darvi quello sprint in più che anche gli altri noteranno e che vi farà piacere sapere che vi porterà fortuna, come se ancora una volta la vostra razionale lungimiranza si avvalesse di un istinto che completa le sensazioni in modo globale e che vi rende assolutamente forti e carismatici...

Acquario

Un po' di magia anche per voi questa settimana che sembra segnata da uno passaggio molto importante nelle vostre carriere ed anche nei sentimenti, l' eclissi si disporrà in modo da farvi evolvere in maniera definitiva e trionfale, affrontando anche delle problematiche che rendevano statiche alcune situazioni, mentre slancio e forza sembrano crescere e nonostante le cose da fare saranno moltissime ecco che riuscirete a farne anche di più, tornate creativi al massimo e si risveglia in voi una certa capacità di gestire energie e nervosismi in maniera controllata e creativa, come se non bastasse tra i più affascinanti e sensuali dello zodiaco questa settimana...

Pesci

Forse avete in assoluto voi la settimana più vantaggiosa, e come non difendere questa tesi visto che l'eclissi è in perfetto trigono acquatico con i vostri gradi, il che vi fa ricontattare il vostro quoziente di fascino e di concreta sensualità, la vostra voglia di fare è decisamente più attiva ed i sentimenti prorompono e si ingrandiscono con il ritorno di Giove che vi espande sempre più, è un momento da cogliere al volo e non solo per amare, ma per realizzare almeno uno dei vostri sogni importanti, il futuro non vi fa paura ed i cambiamenti saranno fortunati...

