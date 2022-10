I Gemelli dividono grandi cose con la persona amata: l'oroscopo di oggi, venerdì 21 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 21 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Avrete una gran voglia di accelerare i ritmi di lavoro, di destare l’attenzione di collaboratori che vi sembrano caduti in una soporifera letargia. Marte è benevolo: se sul lavoro farete una rivendicazione, otterrete più di quello che speravate.

Toro. 21/4 – 20/5

Un venerdì sereno, spassoso, all’insegna di una Luna che si darà da fare per aiutarvi a trascorrere la giornata in modo semplice e spontaneo. Saturno è ostile: mollate le idee irrealizzabili, ma cogliete le belle occasioni che Urano vi dona a piene mani.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Condividerete qualcosa di grande con la persona amata, e questo oltre a rendervi felici, vi darà la certezza della solidità del vostro legame. Via libera alla comunicazione. La simpatia, esaltata da una socievolezza prorompente, vi renderà speciali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nell’attività, non addossatevi anche ciò che non vi compete, perché non sapete dire no a un collega scaltro. Districatevi con prontezza e perizia. Vi verranno proposte opportunità da non lasciarvi sfuggire, anche se qualcuno storcerà la bocca.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Urano ostile, fidatevi della vostra capacità di giudizio, ma, occhio, la fretta di cambiare può portare a scelte poco mirate e a risultati poco duraturi. Saturno è opposto: avvertirete la voglia di stare in tranquillità, allontanando chi conduce una vita caotica.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nella professione, con l’ausilio della Luna e di Urano in trigono, darete avvio a delle innovazioni lavorative per stare al passo con i tempi. Non fatevi incantare dalle parole suadenti di chi già dal primo incontro vi promette mare e monti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il partner vi circonderà di affettuose premure. All’inizio vi divertirete a fare i difficili, poi vi arrenderete al suo fascino e al suo abbraccio. Per merito di Venere propizia, riceverete dal partner risposte consone ai vostri frementi slanci amorosi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa di Urano opposto, sarebbe bene risvegliare la vostra intraprendenza, affinché, sul posto di lavoro, vi impegniate e vi imponiate con maggior estro. Con Saturno disarmonico, forse le situazioni amorose consuete vi sembreranno ristrette e ripetitive.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie a Venere in sestile dalla Bilancia, per chi è in coppia clima sereno e sintonia. Ognuno accetterà di buon grado gli amabili inviti dell’altro. Cercate nuovi e stimolanti interessi, e ritroverete presto tutto l’entusiasmo che credevate perduto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in trigono che vi garantisce l’energia indispensabile per vivere la giornata al meglio, farete un’ottima impressione a persone importanti. Giove in quadrato potrebbe spingervi a gratificarvi con troppe golosità “pericolose”. Controllatevi!

Acquario. 21/1 – 19/2

In amore, ringraziate l’aiuto di Venere e Saturno, se saprete finalmente dare tempo al tempo e non perdervi in dettagli insignificanti e frenanti. Saturno staziona nel segno: continuate a cedere poco spazio al disordine e all’approssimazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con l’appoggio di Urano e Nettuno, avrete ottime occasioni da afferrare al volo, per ottimi contatti e progetti che vi assicurano una realtà più dinamica. Sono favoriti nuovi contratti lavorativi. Per i più avventurieri, è possibile anche un trasferimento.

