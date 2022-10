Vergine, in arrivo nuovi amori. L'oroscopo di oggi, martedì 18 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 18 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in trigono a Giove, nella professione, vi darà sicuramente una mano a conquistare la fiducia di persone che ricoprono ruoli chiave. La vostra capacità organizzativa produrrà dei risultati vantaggiosi e tangibili nella quotidianità.

Toro. 21/4 – 20/5

Assecondate Urano che staziona nel segno e vi fa nascere la voglia di cambiamenti. Vivacizzate la routine con frizzanti novità e brillanti variazioni. Con la Luna maldisposta che transita in Leone, basterà un nonnulla per farvi perdere la pazienza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Marte e Saturno complici, saprete amministrarvi bene, sia in famiglia che sul lavoro. Districherete questioni che gli altri non sanno come affrontare. Ascoltate con attenzione e cura tutto quello che vi viene detto dall’amato partner. Ve ne sarà grato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Urano alleato aumenterà la creatività, l’intelligenza e la capacità decisionale, che vi porteranno ad agire con fervore e spirito innovativo. La quadratura di Giove potrebbe porre in evidenza eventuali insoddisfazioni nel settore economico.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in trigono a Giove, promette viaggi a due entusiasmanti: costituiranno un’occasione per vivere insieme scoperte straordinarie e insolite. Mercurio in sestile vi aiuterà ad affrontare gli intoppi quotidiani e a superare fastidiosi contrattempi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il trigono di Urano e Plutone, il vostro atteggiamento piacevole ed empatico vi renderà interessanti e attraenti. Nuove amicizie, nuovi amori. Cercate di chiarire un equivoco in casa vostra, prima che diventi causa di fastidiose incomprensioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Mercurio e Venere nel vostro cielo, sarete apprezzati dagli amici per il vostro buon cuore e il prezioso aiuto che saprete offrire al momento giusto. Non darete un peso eccessivo a quelle cose che sono soltanto piccoli fastidi risolvibili rapidamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saprete riconoscere la validità del lavoro della vostra équipe. Sarete di conseguenza più riconoscenti e rispettosi di colleghi e collaboratori. Evitando scelte affrettate e risposte poco avvedute, riuscirete a impegnarvi in cose importanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giove è sorridente dall’Ariete: procede il periodo splendido per chi è innamorato o è in attesa dell’incontro decisivo per la sua vita affettiva. Per merito suo, vi attendono viaggi più che appassionanti, ricchi di spunti culturali e artistici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Desiderereste intorno solo persone con cui vi sentite in sintonia, ma Plutone non vi permette di riuscire ad evitare anche chi vuole imporvi idee e scelte. Prudenza nelle spese. Non buttate via il denaro, affidatevi al parere avveduto di una persona esperta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno in congiunzione, provate a prendere in mano una condizione stagnante e tentate di sbloccarla con un intervento giudizioso ed equilibrato. Grazie a Giove protettore in Ariete, otterrete il giusto riconoscimento economico ai vostri sforzi.

Pesci. 20/2 – 20/3

È vero che con Urano bendisposto, il vostro estro e l’inventiva sono palesi e trainanti, ma senza l’appoggio di un collega, non andreste da nessuna parte. In famiglia emergerà un desiderio unanime: cambiare l’attuale stile di vita. Pronti a realizzarlo?

