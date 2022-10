Oroscopo della settimana, Saturno torna a brillare

Una settimana che inizia morbida e che promette di uscire da una certa stasi, il grande Saturno finalmente riprende il suo moto ed il tempo ricomincerà a scorrere, promettendo delle sorprese, giovedì e domenica...

Ariete

Le sfide non accennano certo a diminuire, ma non solo questo non vi spaventa ma vi motiva e carica, complice il fatto che il vostro baluardo Marte ha fatto pace con il sole che non dichiara più guerra ai vostri gradi, da giovedì è evidente il cambio di rotta, e di atmosfera, voglia di dialoghi sinceri nel week end, mentre la ripresa del moto diretto di Saturno promette grandi incrementi nell' ambito lavorativo dove torna la vostra sana ambizione...

Toro

La settimana promette un miglioramento generale dato il verificarsi della congiunzione di Sole e Venere, che corroborerà le energie e vi aiuterà per qualche giorno a riprendere le file di un amore, ma nel week end inizieranno le opposizioni dai passaggi dei pianeti in Scorpione, quindi sfruttate bene la prima parte della settimana per portare le cose dove desiderate, senza troppo temporeggiare, mentre anche per voi Saturno ricomincia a muoversi e a farvi sentire più vicini ad un passaggio lavorativo importante...

Gemelli

Un ottimo cielo per voi che gode di bellissimi aspetti che sembrano illuminare l' amore ed i legami, trigoni come se piovesse da energie positive ed aeree, solo giovedì forse vi dovrete ricordare di alcune scadenze e di ovviare finalmente a qualcosa che è importante concludere, anche qualche controllo di salute in più per garantirvi la perfetta forma, cercate di sfruttare bene il week end dove Saturno si riattiva e cerca di infondervi di nuovo coraggio e prospettive un po' più ampie al lavoro e nella vostra logistica, possibile viaggio...

Cancro

Ottima la settimana come non mai per decidere di rimettere in ordine molte cose nella vostra vita, dagli affetti agli impegni lavorativi, il cielo infatti vi chiederà molto per quasi tutta la settimana, ma quando Saturno ripartirà nel week end con il suo moto diretto finalmente il tempo ricomincerà a scorrere e a gestire per voi i nuovi corsi a cui avrete dato sapientemente l' avvio, sfruttate al meglio la settimana e cercate di non tralasciare nulla, sopratutto in amore ricomincerà la dinamica viva che volevate riprendere o ottenere...

Leone

Ottime settimane per voi, il cielo è decisamente pronto a regalarvi delle conferme, certezze lavorative ma sopratutto affetto, il Sole, il vostro nume tutelare si staglia nel cielo in congiunzione a Venere, riempiendovi di affetto e fortuna, le condizioni sono ideali per riprendere attitudini ed impegni piacevoli che avevate un po' abbandonato, mentre nel quadro generale pratico la riattivazione di Saturno prevede una serie di risvolti lavorativi che vi gratificheranno, nel week end iniziano le quadrature dallo Scorpione, cercate quindi di chiudere gli accordi entro questa settimana...

Vergine

Sicuramente vi tocca la settimana più rocambolesca dello zodiaco, ecco che mentre cercate di chiarirvi le idee decidendo se procedere verso qualcosa che vi farebbe sentire più liberi ed emancipati, Mercurio svela qualcosa dal passato che un po' un po' vi turba, forse qualcosa di irrisolto che dentro di voi agita ancora emozioni, e sopratutto dei perchè che non coglievate e che adesso si materializzeranno sotto i vostri occhi dandovi un quadro ampio delle dinamiche sospese, da tutto questo potrebbe nascere una nuova coscienza ed una nuova forma di indipendenza...

Bilancia

Preparatevi a salutare il Sole in uscita dai vostri gradi che vi ha regalato tanto in questo periodo che ha rimesso le cose a posto e vi ha dato modo di ripartire, adesso i passaggi saranno più concreti e volti a trarre le conseguenze che tanto vi aspettavate, non c'è nulla che vi possa fermare, anche Saturno ha deciso di fare funzionare molte cose che sembrano darvi forza e coraggio, il vostro cielo vi rende forti e capaci, belli e di nuovo circondati da bellezza, godetevi questo momento e non smettete di ambire a quel di più che tanto desiderate...

Scorpione

Pronti a tirare un sospiro di sollievo …?! Ecco sta arrivando il periodo fortunato, ed anche con un certo anticipo, voluto dai movimenti di Marte e Venere che giocheranno ad interagire, proponendovi novità affettive e dialoghi o intese su cui sarà possibile lavorare, il Sole illuminerà nel week end i vostri gradi e cercherà con voi di costruire una serie di certezze e sinergie, è fondamentale che giochiate bene le vostre carte al lavoro dove si prospettano futuri sviluppi da direzionare, mentre in amore dal semplice interesse si potrebbe passare ad una storia che significherebbe moltissimo nella vostra vita...

Sagittario

Più di un pianeta si agita in modo da muovere un po' le acque da troppo tempo stagnanti, per rendervi più sicuri e spigliati, forti delle vostre realtà e forti della vostra vita generosa e felice, di nuovo capaci di dare generosamente vi occuperete probabilmente di sedare le insicurezze di qualche affetto in mezzo alla settimana che vi vede di nuovo nel ruolo di garanti e di protettori, il vostro cielo si staglia in maniera esplicita anche al lavoro dove una nuova prospettiva potrebbe decollare dandovi la possibilità di ottenere dei ruoli più significativi...

Capricorno

Basta teoria, adesso è il momento della pratica, dopo aver minuziosamente progettato di tutto, e messe a punto le strategie da seguire in un nuovo ordine di cose ecco che la vostra vita sembra darvi una grande svolta e chiarire una serie di passaggi che ormai diventano evidenti anche agli occhi degli altri, le vostre volontà palesi e un' indipendenza conquistata che vi rende forti, capaci di brillare anche in condizioni non semplici ci sarà questa settimana la prova che le vostre azioni sono sempre risolutive, intanto dedicatevi un po' di più a sentimenti visto che forse non fate partecipi dei vostri pensieri il partner che potrebbe sentirsi escluso...

Acquario

Saturno il vostro ospite quanto mai impegnativo ricomincerà a muoversi nei vostri gradi, stabilendo che il tempo ricomincerà a scorrere, e voi un po' più pensierosi ed allo stesso tempo creativi vi produrrete in mille idee che potrebbero fare la differenza, il lavoro sembra chiamarvi e il week end tenderebbe a darvi rivelazioni e comprensioni fulminee che vi stupiranno, intanto contatti nuovi e seduttività brillante in società, mentre un amore dal passato potrebbe ricercarvi...

Pesci

Avete voglia di cose semplici e confortevoli, senza troppo faticare a costo da sembrare lavativi vi rifugerete in un mondo di abitudini e di routine che vi metterà in condizioni di osservare mentre gli altri scoprono le carte e vi danno modo di capire bene quanta responsabilità nei vostri confronti saranno disposti ad assumere, mentre Giove rimane sospeso, inizieranno nel week end una serie di trigoni positivi dallo Scorpione che riequilibreranno le energie e vi faranno stare meglio, nel week end grande conferma affettiva...

© Riproduzione riservata