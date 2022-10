Il Sagittario ha l’appoggio del generoso Giove: l'oroscopo di domani, lunedì 17 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 17 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Mercurio e Plutone maldisposti, nei contrasti rischiate di voler imporre i vostri punti di vista, non lasciando spazio al contraddittorio e al confronto. Diffidate di un conoscente, che potrebbe disorientarvi con un atteggiamento vago e poco chiaro.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla Luna in sestile a Urano, avvierete i cambiamenti che sono diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi ben piantati in terra. In ambito familiare non chiedete l’impossibile: lasciate che ognuno si dia da fare come meglio crede.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Siete single e abituati a pensare che fare da soli è sempre la cosa migliore? Considerati Venere e Marte complici, forse incontrerete chi vi farà ricredere. Potrete risolvere a vostro favore eventuali vertenze legali e sancire una maggiore stabilità economica.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune stelle odierne sono favorevoli: sfruttando le vostre qualità e risorse, sul lavoro diventerete i protagonisti creativi di un’impresa importante. Aspettate che la prima attività si sia del tutto conclusa, prima di procedere avviandone un’altra.

Leone. 23/7 – 23/8

Occuparvi dei propri impegni, e solo dopo prendervi carico dei grattacapi altrui, non significa essere egoisti, anzi il contrario: equi e realisti. Saturno tende a ostacolare la realizzazione di quei progetti a cui tenete tanto. Non scoraggiatevi!

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa di Nettuno opposto, non concentratevi e non fantasticate su quella persona che appare distante e distratta. Meglio guardare altrove. Con questo aspetto, non lasciatevi ammaliare dalle moine di qualcuno che si rivelerebbe poco sincero.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le stelle di oggi sono con voi antipatiche: provate a non mettere becco dove la vostra opinione non viene richiesta e vivrete serenamente. Con Giove in opposizione, occhio ad atteggiamenti dettati dalla faciloneria e dall’ottimismo esagerato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Passerete del tempo con un familiare, a riflettere sulla vostra quotidianità e su cosa fare per renderla ancora più piacevole e soddisfacente. Saturno è avverso: non permettete al partner di condizionarvi con richieste che vivete come asfissianti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con l’appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Ottimo momento anche per gli investimenti. Vi farete amare e corteggiare non concedendo però facilmente la fiducia a chi avete appena conosciuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Forse non potrete compiere adesso, vista l’ostilità di Giove, il viaggio tanto desiderato, ma vi consolerete egregiamente con altre piacevoli attività. Per colpa della Luna in conflitto con Plutone, se dovete prendere delle decisioni, fatelo con serenità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sul lavoro, con Saturno nel segno, è tempo di assumervi responsabilità e oneri, ma lo farete con calma perché consapevoli delle vostre scelte. Lasciando più spazio ad attività ricreative, vi accorgerete che l’acutezza mentale ne guadagnerà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in trigono a Nettuno vi spronerà a esprimere le vostre idee a colleghi molto stimati, e questo vi aiuterà a sbloccare situazioni stagnanti. La Luna amica vi donerà un’insolita facilità nel portare a termine qualunque progetto vi proponiate.

