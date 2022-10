L'Oroscopo di Mercurio: Pesci, provate a vivere l'amore in maniera più diretta

Dopo un andirivieni di moti diretti e retrogradi tra Vergine e Bilancia ecco che Mercurio pianeta dell'intelletto si stabilisce nel segno dell'estetica e della giustizia, ed in opposizione a Giove vuole riettere con eleganza i puntini sulle “i” e dire ai dodici che...

Ariete

Mercurio vi dice che è arrivato il momento di dire apertamente alla persona che vi piace cosa provate, e di ammettere a voi stessi che volete amare ancora una volta, fatelo e riuscirete meglio di chi vi accusa di non essere bravi a comunicare...

Toro

Il pianeta della furbizia vuole dirvi di evitare di ingegnarvi in soluzioni pratiche di cui non gestite bene le dinamiche, non è nella vostra natura creare intrecci e labirinti, siate voi stessi e dimenticate per un po' le banalità, rilassatevi e lasciate che le cose tornino a posto...

Gemelli

Mercurio è diavolo tentatore per voi in questo trigono che stimola Marte ancora vostro ospite, spingendovi a mondanità e passioni tutte da inseguire, sagaci e volitivi buttatevi nelle relazioni sociali e cercate gli input che tanto vi sono cari a stimolare il vostro estro...

Cancro

Mercurio vi vuole presenti in casa ed in famiglia, gli affetti primari hanno bisogno di voi e della vostra forza d'animo, sembra infatti che ciò che muoverete tornerà utile a velocizzare dei tempi d'attesa che fino ad adesso sono risultati snervanti, adesso è tempo di soluzioni...

Leone

Mercurio vi vuole meno feroci ed imperiosi, ma più dolci e suadenti, pieni di fascino, vi suggerisce di esprimervi in maniera più armonica e pieni di carisma, otterrete molto di più e con grande grazia, i dialoghi lavorativi guadagnano molto, in amore grande ascesa...

Vergine

Mercurio vi vuole fare sapere che non è il caso di crucciarsi del fatto che vi ha abbandonato per questo anno, la sua migrazione in secondo campo vi aiuterà a gestire meglio praticamente tutto, visto che la sua presenza vi ha già fatto fare fin troppa filosofia adesso è il momento di concretare ciò di cui avete bisogno...

Bilancia

Mercurio vuole dirvi: “Più belli di così vi siete mai sentiti ?!”... ebbene, belli come il Sole, innamorati con Venere, saggi e finalmente paghi dei risultati con i Trigoni di Saturno e sempre giovani, capaci e rinnovati con un Mercurio che così dinamico non è stato mai per voi... contenti...?!

Scorpione

Mercurio vuole dirvi che se non vi sentite ancora al centro della vostra vita non crucciatevi, non è vero che non accade, tutto è in preparazione, tra un mese anche lui verrà a visitarvi nei vostri gradi e dinamizzerà tutto, un ultimo sforzo di pazienza...

Sagittario

Mercurio vuole dirvi di non essere adirati con i vostri affetti o i vostri amici, le delusioni saranno sedate e ricomincerà un bel dialogo anche con chi ha sbagliato con voi, siate sereni e mettete da parte l'orgoglio, è facendo spazio nel vostro cuore che arriverà qualcosa di nuovo e di bellissimo...

Capricorno

Mercurio vuole informarvi che siete sulla strada giusta per i vostri progetti e per la costituzione della vostra vita, ma vi raccomanda una maggiore sveltezza, e un dinamismo che sarà fondamentale per la realizzazione dei vostri aneliti, non siate statici e cercate di cogliere l'attimo, è un ottimo esercizio per voi...

Acquario

Mercurio vi sorride e vi spinge ad essere entusiasti, a vedere come il gigante planetario che tanto vi appartiene che è Saturno si sta di nuovo riattivando e voi concretizzerete degli importantissimi successi su cui costruirete un futuro eccellente, ora apritevi agli amici e tirate fuori quei meravigliosi racconti di cui solo voi siete capaci...

Pesci

Mercurio vi manda a dire che ha smesso di farvi i dispetti in combutta con Marte, e che non c'è più motivo di essere confusi, adesso potete rimettere le cose a posto e provare a vivere l'amore in maniera più diretta e con meno "non detti", e preparatevi che tra un mese sarà bellissimo...

