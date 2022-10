Ottima intesa per gli innamorati del Sagittario: l'oroscopo di oggi, mercoledì 12 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 12 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Mercurio è in opposizione: non lamentatevi sempre! È vero che certe persone se le cercano, ma voi non potete stare sempre a far loro un processo. Date subito a chi amate le conferme che sta chiedendovi, se non volete mandare in crisi la relazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Le stelle di oggi esaltano il vostro cielo positivo. Potrete concentrare tutte le vostre energie sulla realizzazione di un progetto grandioso. Puntando sulla libertà d’azione, farete la mossa giusta per risolvere affari pregevoli e competitivi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie ai favori di Venere e Marte, metterete in campo nuove risorse per guadagnarvi l’attenzione di qualcuno che vi fa battere forte il cuore. Con Saturno che è vostro complice, le piccole rinunce e la pazienza verranno giustamente premiate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Escogitando un modo per semplificare e ravvivare le incombenze di routine, potrete allentare i ritmi quotidiani e lavorativi, e renderli più vivibili. Allontanate senza indugio, dalla vostra solita cerchia, chi si sta dimostrando chiacchierone e fazioso.

Leone. 23/7 – 23/8

Giove in trigono transita nell’Ariete, che vi tiene sotto la sua ala protettiva: sarete guidati dalla convinzione che sul lavoro l’unione fa la forza. Gli amici potrebbero rappresentare un’oasi di pace, lontana dagli affanni e dalle preoccupazioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non affrontate con leggerezza e frettolosità un problema, perché potrebbe ripresentarsi in futuro amplificato, creandovi non poche beghe. Non serve nascondere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Quando è necessario, siate decisi.​

Bilancia. 23/9 – 22/10

Considerando le stelle odierne, sarete più sensibili alle richieste d’aiuto. Con i vostri consigli renderete la vita più serena a un amico, che vi dimostrerà gratitudine. A volte basta veramente poco per aiutare una persona a rifiorire: una parola disinteressata, un gesto affettuoso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Urano è opposto, siate riflessivi. In amore non è il momento più opportuno per compiere scelte importanti e definitive, sia che siate single o in coppia. Con Saturno dissonante dall’Acquario, tenacia e capacità decisionale saranno messe a dura prova.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli innamorati vivranno un’ottima intesa. Per i single, la vita affettiva si colorerà di nuove e stupende emozioni. Incontri fortunati. Pieni di fascino, saprete catturare l’attenzione di una persona speciale e... “se son rose fioriranno”.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie alla Luna in trigono a Plutone e la complicità di Urano, vedrete sgretolarvi davanti ostacoli che vi metteva pensiero affrontare. Siate fiduciosi! Con questo aspetto Luna-Plutone, mantenete sempre, nel pensare ai progetti, i piedi ben radicati a terra.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con le stelle di oggi, umore ballerino, ma se siete in coppia, continuate a coltivare la complicità. Siete single? Combinate l’incontro che vi sta a cuore. Chiederete un parere a un amico che vi consiglierà, sciogliendo anche nodi delicati della vostra vita.​

Pesci. 20/2 – 20/3

Comprendere maggiormente gli altri vi darà una marcia in più. Avrete anche voglia di tendere la mano a chi ha bisogno, ed è meno fortunato di voi. A causa di Marte quadrato a Nettuno, le dinamiche lavorative che vivete non saranno semplici da gestire.

© Riproduzione riservata