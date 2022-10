Pesci, incontro determinante per i single: l'oroscopo di oggi, lunedì 10 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 10 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna che sorride a Saturno e Marte e bisticcia con Plutone, vi circonderete di amici di spessore, con cui programmerete un’uscita. Cercate un’occupazione? Non mollate, Giove vi rende ottimisti. Ricordate che “chi la dura la vince!”.

Toro. 21/4 – 20/5

Visto che Saturno è in quadratura, dovete accettare le critiche del partner, che è stanco di vedervi chiudere in voi stessi quando dovete superare una difficoltà. Sul lavoro entusiasmo e idee geniali vi daranno una carica incredibile. Elaborerete anche nuove strategie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna in sestile a Marte, anche oggi avrete voglia di affermare il vostro spirito d’indipendenza, di seguire la vostra necessità di contestare. Un amico vi aiuterà a chiarire un malinteso, che vi fa soffrire, con una persona cara di famiglia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna e Plutone avversi, non siate sospettosi con chi vi è accanto. Non potete costruire un rapporto di fiducia e sicurezza sulla diffidenza. Accettate un consiglio amoroso, ma non dimenticate che la scelta finale spetta a voi soltanto.

Leone. 23/7 – 23/8

Una persona piena di charme vi farà proposte accattivanti, ma dato che la conoscete poco, non accetterete subito: vi farete desiderare. Venere è in sestile: costruirete con il partner la stabilità di sentimenti e la sicurezza che vi richiede.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa di Nettuno opposto, rischiate un errore di valutazione nelle amicizie. Datevi il tempo necessario per conoscerle, prima di accordare loro fiducia. Dovrete risolvere un qui pro quo, ma anche se vi sentirete con le gomme a terra, andrà tutto per il meglio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La sfera dell’amore, con Venere che passa nel segno, vi riserva coinvolgenti sorprese e, se siete single, qualche bella novità. Approfittatene! Ciò che fate ha il sapore della benevolenza, dell’armonia, e chi vive con voi ne avverte i benefici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saturno nemico potrebbe risvegliare o portare allo scoperto piccoli malesseri psicofisici che avete finora trascurato o ignorato. Check up generale... Frequenterete ambienti dove sarà possibile incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete ancora indecisi su una faccenda di cuore? Oggi, grazie anche all’aiuto di una sorridente Luna, troverete la spinta giusta per decisioni importanti. Giove in trigono costituisce un ottimo momento per iniziare un’impresa commerciale o lavorativa in generale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa della Luna in Ariete quadrata a Plutone, tenere dentro tutto quello che provate non è la cosa più indicata per ripristinare l’intesa nella coppia. Plutone congiunto vi assicura energie prorompenti, da utilizzare nell’attività sportiva che preferite.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in sestile a Saturno, dimostrerete a un collega che insieme riuscirete a risolvere le faccende che vi riguardano, anche le più complesse. La vita quotidiana vi pone tanti piccoli problemi, a cui saprete rispondere con lucidità ed efficacia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete single, grazie a Nettuno nel segno e il sestile di Urano, avrete un incontro determinante. Una passione comune farà scattare l’intesa. Non sarà per niente facile oggi resistere all’impulso di rivoluzionare diversi aspetti della vostra vita.

