Oroscopo della Luna piena, desideri in primo piano per il Toro

Luna piena in Ariete detta anche Luna del cacciatore, cosa vuol dire per i dodici, scopriamolo insieme.

Ariete

È un ottimo momento per rilanciare sul lavoro e per decidere di dare a se stessi una nuova immagine di pienezza e sicurezza nonostante le difficoltà del periodo, è tutta vostra la sua consignificanza che vi impone ancora una volta di ricercare la vostra conduzione da capobranco e di procedere sempre e comunque a modo vostro!

Toro

È una Luna che riassume il periodo degli ultimi mesi suggerendovi anche la soluzione, guardare al futuro con occhi diversi, cambiare metodo e strategia, imparare a non prendersi delle responsabilità che non potete gestire fino in fondo e di riflettere veramente in ambito sentimentale se un rapporto lo volete veramente o meno...

Gemelli

Per voi è una Luna da esploratori, piena di affinità elettive e di amicizie che si rivelano nella loro vera natura, nuove idee e comprensione perfettamente lucida di ciò che potete e vi sentite di fare piuttosto che percorsi che non avete più voglia di esperire, i vostri desideri saranno in primo piano, dovrete però fare pace con quelli del partner...

Cancro

È una Luna che vi darà modo di riprendere l'immagine di voi stessi presso le persone che amate, di ricondurre a voi un amore perduto, di riuscire a trovare la maniera di sorridervi e dimostrare ancora una volta che in campo sentimentale avete tanta dolcezza e tanto credo da bastare per due, ed allora forza, riprendetevi ciò che amate!

Leone

È una Luna di ricollocazione dei parametri, è in ambito professionale che agisce più di tutto, forse il vostro ruolo non è gratificato quanto vorreste, o semplicemente i contrasti con qualche collega vi gettano in una spirale di paragoni e di valutazioni di giustizia di cui verrete a capo semplicemente trovando la strada per far collimare gli obbiettivi comuni ai vostri intenti...

Vergine

Anche per voi è una Luna che agisce sopratutto nell'ambito della percezione lavorativa, probabilmente avete bisogno di essere rassicurati da un referente e sapere che non c'è nulla da temere, i contrasti con il tessuto o la condizione generale del lavoro non sembrano favorirvi e le attese di configurazione vi snervano, ma voi vincerete con metodo e stile, non temete ritardi...

Bilancia

Luna d'opposizione per voi...ma quanto mai sana, avete Sole, Venere e Mercurio dalla vostra, e questa Luna servirà solo a farvi vedere in un momento in cui tutto sembra andare al suo posto cosa ancora è disordinato o necessita di particolare attenzione, il vostro cielo è decisamente ottimo e sapere dove realmente è il problema o l'inganno vi aiuterà a pensare in maniera più serena..

Scorpione

È una Luna che tende a rendervi pigri ed un po' annoiati, probabilmente desiderate stimoli nuovi e nuovi risvolti lavorativi che ancora non arrivano, non gettate la spugna adesso e cercate di rimanere concentrati, la seconda parte del mese vi aiuterà ma sotto questa Luna rivedete un po' le occasioni in cui potevate fare e vivere di più ed avete preferito non variare schema...

Sagittario

È una Luna che accende i bollori di un desiderio di amare e di sentirsi affermati, ed andrebbe anche bene a fronte di una proposta nuova che questa magica Luna vi porta, non fosse che vi sentite scoraggiati e scettici nei confronti di chi vi propone qualcosa, non aspettatevi la soluzione dal “deus ex machina”, cercate invece di sfruttare l'ottimo passaggio per cambiare totalmente condizione...

Capricorno

Una Luna che vi spinge ad essere brillanti, a superare ancora una volta le convenzioni, a fare a modo vostro soltanto forti della vostra incredibile forza motrice e capacità trattiva, è arrivato il momento di scegliere voi stessi e consegnare le vostre volontà chi vi ama vi segua, è il motto che questa Luna impone ai nuovi risvolti che disegna nel cielo per voi!

Acquario

È una Luna magica per voi, riattivazione ed ispirazione rediviva, è il momento di finalizzare i progetti sospesi, nuove idee e creatività, la vostra originalità trova sempre il canale giusto e si esprime ancora una volta al meglio, piacete sempre più in ambiti nuovi e la vostra espansione chiede di più e voi ancora una volta con un camaleontico piglio saprete interpretare una nuova parte di voi stessi che piacerà moltissimo...

Pesci

È una Luna che vi chiede di darvi valore, e di uscire dalle nebbie della percezione altrui a volte strumentalizzata, è una configurazione che vi porta a valutare amore e passioni come un percorso non da inseguire ma di cui essere protagonisti e valorizzare la vostra personalità in maniera corretta e senza ricatti, non amate più alcune cose, abbracciate il nuovo e dove vi porta il cuore...

