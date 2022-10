Cefalù, ecco i vincitori del premio internazionale Federico II

Cerimonia di consegna del Premio Internazionale Federico II presso il salone Pinacoteca del Museo Mandralisca di Cefalù, promossa dal Centro Studi Federico II, con sede a Palermo e uffici di rappresentanza a Roma, New York e Bordeaux.

Hanno ricevuto il riconoscimento, dedicato alla figura del grande imperatore conosciuto con l’appellativo Stupor mundi, personalità siciliane come Giovanni Corsello, pediatra e autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, la giornalista Donata Agnello, e il musicista slovacco Stanislav Surin, organista conosciuto in tutta Europa.

Sono 12 le statuette del prestigioso premio consegnate nel contesto della piattaforma culturale European Culture Vision 2032, programma decennale di progetti culturali e socio culturali internazionali nelle capitali d'Europa: Roma, Bordeaux e Bratislava le sedi scelte per quest’anno.

“Quest’anno - ha dichiarato il presidente del Centro Studi Federico II, Giuseppe Di Franco - il tema del nostro programma è stato la diplomazia culturale per una dimensione internazionale della cultura e per una politica di sviluppo e di cooperazione. Abbiamo realizzato diverse iniziative, e altre ne abbiamo in cantiere, per promuovere a livello internazionale la cultura, fiore all’occhiello della nostra terra e le personalità di spicco che ne fanno parte. Ringrazio i componenti del nostro comitato tecnico scientifico, parte integrante dei nostri progetti, tra i quali Mario Nanni, scrittore e giornalista parlamentare, gli scrittori e giornalisti Francois Vayne e Goffredo Palmerini, Stefano Vaccara, Josephine Buscaglia Maietta e Teresa Di Fresco, i musicisti Diego Cannizzaro e Maria Luisa Macellaro La Franca e l’architetto Flora Mondello.

