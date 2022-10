Oroscopo della settimana, una nuova storia d'amore per i nati sotto il segno della Bilancia

Settimana con un tripudio di pianeti in Bilancia che sembrano dare bellezza e luminosità ai dodici, vediamo in particolare a chi.

Ariete

È una settimana in cui si aggiunge il furbo Mercurio all'opposizione di Sole che depaupera un po' le energie, e Venere che fa le bizze, la configurazione si rende complessa con una quadratura da parte del vostro pianeta guida Marte, che rivela però una serie di verità ostative nei vostri confronti che sembrano finalmente dare un senso agli ostacoli che avete financo incontrato, ma sarà la vostra di reazione a sgominare ancora una volta questi ostacoli, è finalmente arrivata la chiarezza che desideravate e le risposte che illuminano sembra ombra di dubbio le vostri decisioni in amore e al lavoro...

Toro

Rifugiatisi in Bilancia il Sole, Venere e Mercurio molti di voi avranno l' idea di sentirsi tagliati fuori ed esclusi da una serie di dinamiche, a livello lavorativo sembrate incerti nel prendere decisioni, mentre in amore l' assenza del partner potrebbe porvi qualche domanda di troppo, ma non senza considerazioni che affondano le radici nel passato, forse il volgere a qualcosa di nuovo porterà una ventata di aria fresca, ma qualunque cosa di nuovo inizierete badate bene di cambiare l'approccio e di utilizzare una più minuziosa ed attenta metodologia...

Gemelli

Ecco che Mercurio entrando in Bilancia torna ad essere amico compatibile e complice, e la capacità raziocinante torna ad essere uno dei vostri strumenti preferiti, gli entusiasmi del momento cedono il passo a considerazioni di fine percorso, e voi avete soppesato una serie di amicizie e relazioni che non vi ha molto soddisfatto al di là del momento di spensieratezza, rimane con voi complice agguerrito Marte che vi farà prendere delle decisioni importanti per il futuro e vi farà concretizzare molto, al lavoro nuove svolte, a casa forse vorrete cambiare un po' la logistica per quieto vivere...

Cancro

Nonostante tre quadrature sui vostri gradi da parte della Bilancia, i pianeti non vi impediranno di compiere una delle vostre magie migliori, ovvero quella di incontrare una persona speciale come voi, il vostro cielo vi ispira emotivamente e sentimentalmente, il vostro animo vi approccia a nuovi sentimenti perchè nuovi siete voi, ed avete di nuovo voglia di amare, e di lasciare che un nuovo sentimento vi chieda una nuova strada, belli ed affascinanti come non mai, entusiasti e motivati, improvvisamente, come un temporale d'amore che vi scoppia dentro il cuore...

Leone

Che bel cielo per voi che godete di tanti transiti positivi, in sestile dalla Bilancia ecco che la bella Venere si fa forte della complicità di Mercurio ed il Sole , il vostro talismano che irradia su di voi una pratica e fattiva potenza benefica, ci voleva proprio un momento così, positivo, bello e pieno d'amore, Mercurio questa settimana chiarirà gli intenti di una persona che vi sta vicino e di cui non capivate le intenzioni, ottima giornata il venerdì, preparatevi a riprendere le mondanità...

Vergine

Mercurio ha del tutto terminato il suo andirivieni tra i vostri gradi, tra moti diretti e retrogradi lo rivedrete vostro ospite l'anno prossimo, il cielo vi esorta dunque a riprendere un pensiero lineare ed oggettivo, e vi fa notare che con la quadratura di Marte anche le vostre impeccabili valutazioni potrebbero incorrere in qualche errore, probabilmente non siete ancora pronti a decodificare tutto in maniera lucida, infatti i comportamenti del partner e di alcune persone al lavoro potrebbero risultarvi enigmatici, non vi confondete...

Bilancia

Finalmente un bel periodo, supportato da Sole, Venere e Mercurio che sembrano albergare nei vostri gradi dandovi certezze e serenità, da quelle affettive a quelle che hanno a che fare con i piani e le condizioni che solidamente costruiscono la strada senza generare ansie o dubbi particolari, una nuova storia d'amore procede dandovi certezze e strutturando una serie di stimoli a voi preziosi, mentre in generale la condizione umorale migliora e si rende stabile, ottime notizie da un punto di vista legale economico ed amministrativo...

Scorpione

Questa settimana non sarà particolarmente dinamica, potreste infatti avere la sensazione di stare in stallo un po' come il vostro pianeta guida Marte che fermo, per voi, in Gemelli, non accenna a darvi stimoli, e la sua quadratura a Nettuno non vi aiuta certo a non sentire questa sensazione di vuoto e di incertezza per il futuro, anche se il tutto si riduce ad una certa noia che non vi fa vedere prospettive dovrete cercare di creare da voi stessi gli stimoli necessari per rendere meglio al lavoro e mettervi in evidenza al fine di tracciare una nuova luce sulla vostra carriera in amore tutto sembra tacere...

Sagittario

Marte è ancora noiosamente in opposizione e Giove non vi aiuta a superare questo periodo di incertezza e scetticismo, viene in soccorso solo Mercurio che si pone come “ punto di Talete “ e vi permette di recuperare una certa capacità di relazione professionale che sembra promettervi qualcosa, anche se sembrate scettici e senza particolare fiducia in chi vi propone qualcosa datevi il beneficio del dubbio e provate a sperimentare del nuovo, non ve ne pentirete perchè le stelle sembrano avere dei progetti a lunga scadenza per voi, in amore ancora distanti...

Capricorno

Pochi segnali dai pianeti per voi questa settimana, ma non per questo minore sarà la vostra attività che non solo non accenna a fermarsi ma vuole creare dei nuovi sbocchi che vi sorprenderanno, forse neanche la quadratura di Mercurio vi disturberà più di tanto visto che non è più tempo di elucubrazioni, ma di azioni davvero importi e creative con un Plutone che vi chiede ancora di non fermarvi e di dividere semplicemente con il partner le vostre idee e le vostre intenzioni, a livello emozionale provate ad esprimere di più...

Acquario

Vincete sicuramente in lunghezza per la grazia planetaria che vi riguarderà questa settimana, brillanti e redivivi state facendo del vostro meglio per assestare dei colpi lavorativi davvero unici e speciali, il cielo è di gran lunga più generoso, un bellissimo trigono dal Sole che riscalda persino il vostro ospite e pianeta elettivo Saturno, Mercurio che vi accende di idee brillanti, di incontri ed interlocuzioni davvero felici, e l bella Venere che promette un amore immenso da vivere con tutta la fantasia e la versatilità di cui siete capaci...

Pesci

Finalmente finisce l'opposizione con Mercurio ed i pensieri tornano felici e non confusi, niente bugie e sottesi che vi lacerano, cercate adesso di tesaurizzare questo stato di serenità e di ansie che finalmente si sedano e vi lasciano lo spazio giusto per affrontare le intemperanze di Giove e Mercurio, sempre lui, che invece ancora non trovano una quadra tra realtà e desideri...dialogate più serenamente con il partner e non lasciate che il lavoro si accumuli...

