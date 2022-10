Cancro, nel rapporto a due non basta parlare. L'oroscopo di domani, domenica 8 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 9 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna opposta a Venere, se siete in coppia, ricompattate l’unione. Single? Approfondite una conoscenza, anche se vi sembra poco affascinante. Giove congiunto potrebbe donarvi qualche chilo di troppo. Limitate i danni con dieta e movimento.

Toro. 21/4 – 20/5

In vista qualche bella novità. Organizzatevi e ricordate: aiutare gli altri va bene, ma non dimenticate di risparmiare un po’ di energie anche per voi. Con Mercurio in trigono, se un collega vi infastidisce, saprete rimetterlo al suo posto con due battute.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La vostra verve, con Marte nel segno, continua ad essere fresca e prorompente. Per mantenervi sempre agili e scattanti, praticate uno sport. Fate una passeggiata fra i colori di questo meraviglioso autunno, per assorbirne tutta la forza vitale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel rapporto a due, non credete di poter risolvere delle tensioni solo parlandone, dovete agire e modificare certi comportamenti poco opportuni. Non avete bisogno dell’approvazione altrui, per percorrere la strada che avete intrapreso con amore.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie alle attenzioni dei vostri amici, vi sentirete avvolti da una piacevolissima sensazione di affetto e di appartenenza. Coccolatevi e lasciatevi coccolare: così facendo farete del bene alla vostra salute e al vostro umore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le proposte e gli scambi di opinione con un capo vi entusiasmeranno. Vi attiverete per raggiungere un ambito e importante traguardo professionale. Vi si presenterà presto l’occasione di dimostrare quanto valete, passando all’azione con decisione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi accorgerete che il weekend non sarà sufficiente per recuperare tutte le energie spese e che nella settimana a venire andranno dosate con più cura. Con Venere e il Sole che sono opposti alla Luna, accogliete e accettate ogni piccolo difetto del partner.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sul posto di lavoro, con Urano contrario, tante idee, ma anche qualche fastidioso imprevisto. Agite con cautela! Evitate discussioni e persone poco chiare. Non vi sarà facile concentrarvi su quello che dovete fare. Rischiate di perdere tempo senza risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per colpa di Marte in opposizione, le giornate saranno super impegnate, ma la sera un massaggio, un bagno caldo con oli profumati vi rimetteranno in sesto. Ogni tanto un po’ di autocritica potrebbe aiutarvi a riposizionare meglio il tiro verso il bersaglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non continuate a rimandare il chiarimento di un malinteso d’amore, solo per quieto vivere. Rischiate di rovinare una relazione davvero importante. Con Plutone che staziona nel vostro cielo, state alla larga dal gioco, dalle carte, dall’azzardo in genere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Più che di riposo, avete bisogno di dedicarvi di più a voi stessi: riprendete in considerazione l’hobby che amate e avete ultimamente messo da parte. Cambiate le vostre frequentazioni e non perdete tempo con persone superficiali e amicizie effimere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Nettuno che si trova in congiunzione, continuerete ad essere molto ricettivi agli stati d’animo di chi avrete vicino. Scegliete bene la vostra compagnia. Mantenetevi saldi sui vostri principi e non fatevi allettare da proposte troppo comode e poco realistiche

