Birra Messina Cristalli di Sale celebra la Sicilia con 18 ricette

La ricchezza della cucina siciliana è una storia di aneddoti, profumi, colori e variazioni creative, ognuna contaminata in modi sempre diversi. Per celebrare l’isola, Birra Messina Cristalli di Sale ha creato un ricettario di 18 ricette (due per ogni provincia) della cucina siciliana in un viaggio gastronomico della Sicilia, alla scoperta di aneddoti tramandati e custoditi autentici nel tempo. Per ottenere il ricettario che rende omaggio ai piatti e ai sapori simbolo di questa terra, basterà inquadrare il QR Code presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.

L’invito è quello di riprodurre le ricette suggerite, seguendo passo dopo passo il procedimento indicato, o sperimentando una versione personale tra le tante che la tradizione prevede, aggiungendo i propri ingredienti segreti e diventando così ambasciatori delle tradizioni locali siciliane.

Il Ricettario di Birra Messina Cristalli di Sale è un tributo all’isola e alla sua gastronomia celebre in tutto il mondo fatta di curiosità e racconti locali, tramandati attraverso generazioni e custodite nei borghi più caratteristici dell’isola. Le ricette, da degustare con una Birra Messina Cristalli di Sale, animeranno le tavole siciliane esaltando quei valori di condivisione e socialità che caratterizzano questa terra.

Il menu interattivo consente una navigazione veloce tra le ricette proposte all’interno del pdf. Il ricettario è scaricabile direttamente cliccando QUI.

