Oroscopo settimanale: i Gemelli ritrovano entusiasmo, giorni speciali per l'Acquario

Una settimana di assestamento e di concentrazione per i dodici segni sulle loro occupazioni e sugli obiettivi professionali, ma la bella Venere salta in Bilancia e vuole creare nuovi legami... Buona settimana a tutti!

Ariete

È una settimana che vi metterà nelle condizioni di “lasciare fare", ovvero di osservare intorno a voi chi riesce veramente a dare un apporto carismatico, ad affascinarvi e a rendervi palpitanti di emozioni, senza troppe aspettative sicuramente con spirito di osservazione acuto e sereno. Il cielo vi rende regalmente assisi ed attenti nello studiare la fenomenologia comportamentale attorno a voi. Qualcuno dice che Venere vi stupirà in positivo, mentre progetti e considerazioni slittano aspettando condizioni o valutazioni più congeniali.

Toro

La parte centrale della settimana auspica molto bene e tenderebbe a farvi vedere il lato fluido delle cose, uno slancio gestito da Venere che vi restituisce entusiasmo. Le stelle vi raccomandano di non seguire i soliti schemi e di variare, poiché correte il rischio di non cogliere quella finestra positiva di giorni che sembrano aprirvi ad un raggio di sole. Nel week end però rischiate di prendere con troppa leggerezza delle questioni che vi riguardano in termini di responsabilità ed anche l'amore torna a farsi sfuggente e a non darvi coordinate certe.

Gemelli

È una settimana in cui tornate capaci di godere della vostra vita, della vostra esistenza che trova sempre un modo di rifiorire o di guardare al bello delle cose con entusiasmo e grande slancio. Forse Venere vi darà ragione su molte cose e voi potrete avere la possibilità di ribaltare il punto di vista del partner che sembra fermo ad un punto non più evolutivo. Cercate quindi di essere più fluidamente sicuri delle vostre ragioni e di concentrare i vostri sforzi in maniera costruttiva e più rivolta alle piacevolezze della socialità.

Cancro

Gli astri vi sorridono e vi invitano a fare del vostro meglio per non fare trapelare che oltre alla vostra grande amorevolezza disponete di un intuito spiccato che vi fa vedere oltre ciò che si vede. Probabilmente non vi farete ingannare dai tentativi del partner di imbonirvi o in sede lavorativa di cedere alle lusinghe di una proposta che sembra vantaggiosa e della quale per istinto non vi fidate abbastanza. Se non sentite di correre verso un abbraccio non fatelo, ascoltatevi in amore e nella dimensione pratica questa settimana, il vostro intuito sarà infallibile anche se avrete poca voglia di pronosticare intorno alle vostre sensazioni.

Leone

Il vostro cielo è decisamente incerto ed oscillante tra due tendenze che vi faranno fluttuare tra un certo ottimismo quasi apotropaico e cercare di affrontare la vita come se nulla potesse andare male, il che è molto positivo. Attimi di crollo di fiducia nelle promesse altrui e nelle sicurezze che vi erano state promesse al lavoro ed in amore, il vostro cielo è decisamente stimolato da mille idee e varianti, ma sarà ispirante la parte conclusiva della settimana che invece materializza una certa proposta o vi invita ad una direzione che sembra invece costruttiva e piena di progetti impostati sulla vostra personalità che si rende più valorizzata. In amore non alzate il tiro delle aspettative.

Vergine

Un andirivieni planetario fa base nei vostri gradi generando una serie cambiamenti gestiti da Mercurio e Venere che porteranno cognizione su alcune faccende pratiche e lavorative e che scateneranno una certa irrequietezza che intorno al fine settimana sembrerà un po' più complicata da gestire. Il vostro animo sembra però più rinfrancato da questi movimenti che portano via la stasi imperante e quella sensazione di attesa di risposte che cercate. Le vostre emozioni stanno tornando ad essere visibili e trasparenti nonostante il vostro impeccabile aplomb, per cui non irritatevi se qualcuno farà centro dicendovi a ciò che pensate quando avete la testa tra le nuvole.

Bilancia

Tra poco arriva Venere ad abbracciarvi e a dirvi che la guerra è finita e voi sarete liberi di rilassare il vostro atteggiamento con voi stessi e con le persone che vi circondano. Le stelle ravvisano una certo regime valutativo rigido e ferreo, mentre la vostra logica tenderebbe a fare sì che la vostra vita possa connettersi di nuovo a qualcosa di stupendo e brillante. Non è il caso di leggere le ragioni altrui secondo la vostra logica poiché le cose non coincidono, non commettete questo errore con il partner o con gli estranei, correte il rischio di alienarvi o di rendervi troppo schematici.

Scorpione

È una settimana che vi rincuora e vi fa sentire come se tutto intorno a voi sia risolvibile, proprio perché non aspettavate altro che rendervi operativi. Ma forse dovrete ancora osservare meglio la faccenda, qualcosa ha riempito di speranza la prospettiva futura, progetti lavorativi e condizioni generali di affettività che vi faranno procedere verso qualcosa di molto piacevole. Immersi in un divenire di cose che finalmente lava via la noia e fa sentire la stasi come una coperta troppo pesante sul cuore che da adesso può respirare meglio, fate vostre queste possibilità e non lasciatele agli eventi, non sono loro i padroni della vostra vita ma voi stessi.

Sagittario

Mentre il Sole e Giove litigheranno e vi faranno riflettere seriamente su quanto si muove intorno a voi e quanto controllo avete veramente su ciò che vi appartiene, ecco che la bella Venere vi viene in soccorso ricordandovi di puntare su voi stessi e sull'amabilità. Il cielo è decisamente pronto a farvi sintetizzare qualche verità in maniera Gioviana. Vi ricordo che il vostro pianeta esige sintesi e concretezza, è arrivato il momento di non cadere vittima delle proprie ansie da mancanza ma di dirigere i vostri sforzi costruttivi verso qualcosa di amorevole che si distacca dal passato per abbracciare cambiamenti che non potrete comunque evitare.

Capricorno

Che bello annunciarvi un bel cielo che finalmente vi vede di nuovo attivi e tenaci e capaci di dirigere le operazioni come vostra vocazione comanda. Il vostro planetario gode dell'alleanza di Mercurio e Venere che amorevolmente tessono trame felici riguardo il vostro futuro. L'energia di Marte non è ancora perfettamente congeniale poiché usa ancora una dialettica troppo distante dalla vostra e vi fa essere troppo impetuosi o rigidi, ma ci penserà Venere a gestire una serie di faccende benevole che concretizzano i vostri progetti con un amorevole aiuto dai piani alti.

Acquario

Ancora una volta ve la cavate benissimo nella gestione di una Saturno che si rende sempre meno pesante e più produttivo al lavoro e nell'applicazione pratica. Tavoli di concertazione, piccoli e grandi progetti che sembrano darvi molta soddisfazione, e mentre ricostruite la vostra gloria nei vostri modi sempre originali ecco che arriva la bella Venere in trigono dopo un mercoledì fortunato a parlarvi d'amore e a rendere tutto davvero speciale. Il vostro animo è pieno di speranza e luce per un futuro che non temete mai, il vostro fascino potrebbe complicare qualche relazione amicale che forse voi vorreste mantenere tale.

Pesci

Non c'è nulla che va male questa settimana, ma la vostra insicurezza finirà per farvi vedere le cose come non sono. Ribaltate la prospettiva e non pensate che siete stati messi da parte in amore o superati al lavoro. Il vostro cielo vi sta solo facendo riprendere fiato e gestire le conseguenze di decisioni un po' marcate che forse avete preso in maniera istintiva. Ma c'è sempre tempo per tornare indietro. Non preoccupatevi, del resto basterà far passare questa settimana senza particolare problemi e prendere delle decisioni con più coraggio dato che il Giove che ospitate è retrogrado, vedrete che i moti diretti riattiveranno ogni dimensione della vostra vita.

© Riproduzione riservata