Oroscopo, la Luna nuova in Bilancia porta novità: dall'Ariete ai Pesci, ecco cosa cambia

Cosa ci riserva questa splendida Luna nuova in Bilancia? Sicuramente un senso di ritrovata armonia e ricerca di ciò che è veramente utile e sincero, meno zavorre e più volontà di stare bene, vediamo come ogni segno cercherà il proprio benessere...

Ariete

È tempo di abbandonare alcune ansie e dirigersi verso una certa consapevolezza del bello che c'è nelle vostre vite, di abbracciare un certo romanticismo nella vostra vita che smonta un po' il guerriero ed il carrierista che è in voi per dare spazio all'amante che vuole esprimere sentimenti che è presente nella vostra personalità.

Toro

Questa Luna per il Toro è la presa di coscienza ideale, ora i Toro sanno che vogliono cambiare modo di porsi e rendersi più aperti, voglia di piacere anche per dimenticare piccole delusioni scaturite da sentimenti non troppo corrisposti o direzioni di investimento emotivo che vi hanno un po' snobbati. Adesso il must è piacere per piacervi!

Gemelli

Frivoli più che mai, attenti alla bellezza, ispirati e con la possibilità di trasformare il vostro bel vivere in qualcosa di remunerativo. Attitudini e maniera saranno forse i mezzi con cui riuscirete a creare un nuovo impegno lavorativo, il cielo è decisamente piacevole e pieno di occasioni mondane, attenti solo a non esagerare.

Cancro

È uno stimolo trattivo molto forte quello che vi porge la Luna da questa posizione ed è arrivato il momento di utilizzarlo tutto, proiettati in avanti e fortemente attivi in ambito lavorativo riscoprite la vostra alacrità e la vostra incredibile voglia di fare che non si risparmierà anche a scapito di riposo e comodità e di tempo sottratto ai sentimenti che per adesso non sono comunque il vostro maggiore impegno.

Leone

Una Luna che favorisce una grande certezza, quella degli affetti e dei legami familiari che sembrano le vostre garanzie sempre, ma anche la vostra voglia di estendere il vostro impegno sociale e di curare meglio le relazioni. Il lavoro non è per adesso la vostra priorità in quanto tale, rivolete sicurezza, e l'avrete!

Vergine

Una Luna che agirà sopratutto nel vostro interiore, poiché volete esprimere sempre di più dei sentimenti che sentite costretti e sacrificati è l'aspetto giusto per rendervi dinamici e farvi strada in una nuova modalità affettiva. Gratificatevi e comprate qualcosa di bello per voi, pensate anche di fare un omaggio a voi stessi partendo ed immergendovi non tanto in un viaggio, ma dentro un percorso di bellezza ed amore da riscoprire dentro di voi.

Bilancia

Mai come in questo periodo la ricerca di benessere e di persone e cose piacevoli è sentita dentro di voi come un'esigenza primaria, non volete più posticipare nulla, alla luce del fatto che vi sentite molto in ritardo con la piacevolezza e con i sentimenti nella vostra vita che fino a qualche tempo fa fuggivate. Qualche pentimento per non aver dato spazio a persone che costituivano un'ispirazione. E mentre vi rendete conto che avete bisogno di rapporti più veri attivi e dinamici questa Luna arriva a compiere la magia che speravate.

Scorpione

È una Luna che annuncia la fine di un'epoca per voi, e forse, dell'inizio di quella fase di epurazione e di sospensione dei dolori e delle avversità. Il cielo si staglia in maniera serena per voi e vi chiede di riflettere su tutte le transizioni che sono occorse nel vostro percorso, ma senza obbligarvi a fare tutto in maniera forzata o contro la natura fisiologica di un rilassante abbandono.

Sagittario

È la Luna che aspettavate per cambiare relazioni ed amicizie, magari un po' malinconica certo, ma senza dubbio l'illuminazione interiore che serviva per tornare a volervi di nuovo bene, per cercare di trovare un senso più concreto nel lavoro e per motivarvi a curare voi stessi, il fisico e lo sport che tanto vi appartiene. Forse vorrete poco dal passato ma sicuramente nuovi interessi sostituiranno ciò che avete voluto perdere.

Capricorno

Questa Luna vuole ricordarvi di abbracciare serenamente la vostra voglia di affetti, di famiglia e di amori che siano costruttivi e non distruttivi o passeggeri, anche se non cederete per un istante ad essere sempre efficienti al lavoro, pieni di sfide e nuovi progetti. Forse comincerete a trattare anche i sentimenti in maniera più concreta, ritrovando la capacità di investire in qualcosa che in fondo vi attrae da un po'.

Acquario

È splendida questa luna per voi: è di trigono ed esalta proprio la fantasia ed il gusto per il bello e centra fortemente una serie di faccende legate ai vostri meravigliosi progetti che si compiono, che si diversificano e che sembrano battezzati da inizi trionfali e fertili. Circondati come sempre da affetti ed approvazione, cercate di fare sentire anche gli altri coinvolti nella vostra scia di talento ed originalità, ma fidatevi solo di persone intelligenti e di gusto. È fondamentale in questo periodo essere un po' più esigenti e riservare ad alcuni le vostre confidenze più intime.

Pesci

Siete voi i più soggetti al divino caos che questa Luna riserva, un vero e proprio caleidoscopio di eventi in cui affronterete le opzioni facendo molta attenzione a gestire le cose a vostro vantaggio. È una configurazione che vi spingerà a tutelarvi e a fare del vostro meglio per garantirvi e per mettervi in condizioni di sicurezza affettiva. Grande ascolto da parte della famiglia che ritroverete sempre al vostro fianco e cercherete di ammantare d'affetto più del solito!

© Riproduzione riservata