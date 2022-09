Tour della Sicilia in Vespa: l'iniziativa di un gruppo di americani

Cosa accomuna Prizzi, paese in provincia di Palermo, e degli americani che stanno girando la Sicilia? La passione per uno dei marchi italiani più iconici: la Vespa. Così, nei giorni scorsi, il Vespa club di Prizzi è riuscito a mettersi in contatto con questi viaggiatori, grazie anche all'aiuto di Tullia Caballero, direttrice dell’agenzia di viaggi S-cape travel, formando un gruppo di vespisti americani provenienti dai più svariati Stati a stelle e strisce.

È nato quindi il progetto «Lost in Sicily», una tre giorni che ha impegnato il gruppo di avventurieri e appassionati americani in un giro della regione in sella all’amatissima Vespa Piaggio, sfociato, l’ultimo giorno, nella visita del borgo medioevale di Prizzi, superando i mille metri d’altezza. La sera, poi, tutto il gruppo si è trattenuto nel piccolo paesino per una piccola festa, per poi montare nuovamente sulle proprie moto e ripartire per continuare il proprio tour.

«È stata un’esperienza fantastica - ha raccontato Fabrizio Patronaggio, presidente del Vespa club di Prizzi -, i viaggiatori sono rimasti entusiasti dell’accoglienza che abbiamo riservato loro e dell’iniziativa che li ha colpiti fin da subito. Con noi - prosegue Patronaggio - ad accoglierli c’era anche l’associazione Sikanamente, che ha come scopo la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della zona dei Monti Sicani, e alcuni componenti del Vespa club di Caccamo, al quale siamo legati da profonda e sincera amicizia».

Ma oltre ad un ritrovo fra appassionati, il «Lost in Sicily» è stata anche una grande occasione di promozione del territorio: «Abbiamo fatto scoprire le bellezze della nostra terra - ha concluso il residente del Vespa club - e durante la festa abbiamo avuto l’occasione di far assaggiare i nostri prodotti tipici».

