Oroscopo d'autunno, per il Toro è l'ora di tornare ad amare

Arriva l'Autunno, stagione esistenziale per tradizione, molto più movimentata in questa fase zodiacale, ma il caos che le stelle prevedono più che confondere le cose sarà risolutivo nel mettere a posto in generale il sistema esistenziale e la vita dei dodici segni zodiacali. Buon Autunno a tutti!

Ariete

L'autunno è per voi la stagione di opposizione naturale, l'esistenzialismo che si oppone agli istinti vitali della primavera, e sicuramente coinciderà ad una fase di rallentamento che non vi dispiacerà dopo le fatiche di un'estate davvero intensa e piena di vicissitudini non proprio rilassanti, adesso potrete concentrarvi mese dopo mese verso obbiettivi decisamente a più lunga gittata, potrete accuratamente scegliere come tornare ad amare e le condizioni che vi fanno stare bene, un periodo in cui la vostra iperattività si nasconderà dentro un piano interiore... un po' più privato e meno manifesto...

Toro

Ciò che è bene per alcuni segni non sempre coincide con il benessere di altri, è un momento di cambiamento per voi quello rappresentato dalla stagione autunnale, ma non siete per natura molto adatti ai rivolgimenti della routine, sopratutto se vi dimostrano che i vecchi sistemi non funzionano più, è ora di cambiare e di cercare ciò che vi tormenta da tempo con altri sistemi, l'ora di tornare ad amare senza obbiettivi e guardando altrove, magari nutrendo meglio i rapporti amicali ed affettivi che vi sono stati vicino, intanto il cielo di novembre solleciterà non poco il vostro Urano ospite da tempo e la vera sfida autunnale sarà reggere alle sollecitazioni caotiche e veloci che ne conseguiranno...

Gemelli

L'autunno è un periodo di grande ripresa per voi, il cielo infatti vi regala gli stimoli variegati che sempre cercate e che tanto somigliano al vostro carattere, il vostro cielo è decisamente più generoso e dopo ottobre vi immergerete in una serie di situazioni lavorative nuove, con proposte molto intriganti, ma anche in amore ci saranno stimoli e distrazioni,, sia chiaro non sarà un periodo di grandi obbiettivi e traguardi, ma di tanti piccoli successi che meglio vi gestirete e che vi porteranno alla consapevolezza che siete di nuovo in un' entusiasmante ricerca della vostra nuova vita!

Cancro

L'autunno è una stagione per voi di risanamento e di ripresa dalle fatiche erculee che avete tentato pur di salvare molte cose della vostra vita e dei vostri sentimenti, anche se molti di voi ci saranno riusciti ed altri meno, l'autunno esige da voi un momento di introspezione e di ripresa delle vostre energie personali, rivolgetevi più a voi stessi e cercate con un pizzico di edonismo in più di volervi di nuovo bene e di mettere voi stessi al centro dell' attenzione, novembre in particolare sarà generoso con voi e vi darà modo di gioire di nuovi traguardi, anche in termini di affetti troverete conferma in nuovi legami che vi faranno sentire di nuovo speciali...

Leone

L'autunno per voi sarà un periodo di lucida presa di coscienza e di sfide accettate che confermeranno per voi stessi e per i vostri referenti il peso professionale e la vostra volontà di crescere al di là degli ostacoli, anche se il mondo lavorativo data l'opposizione, ormai agli sgoccioli, di Saturno non è come lo vorreste, sarà proprio in questa stagione che getterete le basi per comprendere cosa veramente potete fare per ottimizzare la condizione generale e per dare le risposte che orgogliosamente volevate dare sul piano professionale, intanto in amore si aggiustano i toni, si equilibrano le condizioni tra voi ed il partner, forse minore romanticità, ma tanta lucida sicurezza affettiva...

Vergine

È un periodo decisamente a voi congeniale quello di questa stagione, e voi lo aspettavate pieni di aspettative per vivere quella stabilità che da tempo sognavate, il cielo è decisamente pieno di buone occasioni ma non fatevi giocare dalle aspettative anche perchè non sarà un tempo veloce e risolutivo come lo aspettavate, alcune questioni rimangono statiche ma non per questo chiuse, avrete modo di lavorarci su, riprendete piuttosto il dialogo con il partner o con gli amici che vi amano ed hanno sopportato a lungo la vostra tensione e la vostra attesa di un obbiettivo di realizzazione che ancora tarda ad arrivare, compensate chi vi ama e cercate in qualcuno quel dialogo profondo che da tempo vi manca...

Bilancia

È al vostra stagione, di cui per regola zodiacale siete i “Cardinali”, si presenta ottima a livello previsionale poiché vi darà modo di mettere a posto tutte le cose che vi hanno dato noia in questi ultimi tre anni e che finalmente tornano a posto, il cielo è decisamente dalla vostra parte, ed anche la bella Venere lo sarà, non vi porterà fortuna solo in amore dove metterete tanti tasselli fermi nelle vostre esistenze, ma vi darà modo di mediare e di sanare tante piccole cose in famiglia, ma anche sul piano legale ed economico, il vostro cuore sogna cose nuove e costruttive e se avrete la pazienza di aspettare troverete il modo di risolvere in positivo ogni cosa preparandovi ad un inverno più equipaggiati che mai...

Scorpione

L'autunno sarà una stagione per voi congeniale in quanto vi appartenete, e sarà semplice viverla visto che presenterà una certa calma al lavoro che non vi riserverà le fatiche e le ansie di questa primavera e di quest' estate, ma si concentrerà piuttosto sui sentimenti e sulle valutazioni interiori, l' accettazione dei proprio difetti e dei propri errori, dandovi una vera e propria presa di coscienza, e creando in voi la preparazione tale da accogliere un nuovo sentimento, un nuovo amore, costruttivo e che sappia dedicarvi l' attenzione che meritate, godetevi questo nuovo attracco di coscienza e concentratevi sui vostri sentimenti per tutto il resto c'è tempo...

Sagittario

È un autunno particolarmente nostalgico e pieno di eventi per voi, che vi hanno portato dall' estate e continueranno per qualche mese a porvi sempre la stessa domanda e pensare nostalgicamente a come risolvere il dilemma se andare, verso nuovi obbiettivi, amori e realizzazioni carrieristiche , o rimanere e tentare per l' ennesima volta di trasformare ciò che avete, sarà dicembre ad essere più illuminante in questo senso, ma per adesso qualunque decisione prenderete fatelo in modo da essere consapevoli che evidentemente è ciò che desiderate, non concentratevi troppo su delusioni o cose che non vanno, siate piuttosto positivi e proponete nuove possibili realtà che potrebbero farvi felici...

Capricorno

Un bellissimo autunno per voi che state cavalcando un' onda davvero positiva di risveglio e di sentimenti che finalmente trovano il modo di esprimersi, lavoro e progetti godranno di una grande fortuna, e riscontri in termini di stima e di professionalità non mancheranno, forse a volte travolgerete chi vi ama nelle vostre battaglie e continuerete imperterriti forti di un redivivo spirito combattivo, ma niente potrà fermarvi, solo vi si raccomanda da dicembre in poi a stare attenti a non urtare o fare sentire trascurati chi amate...

Acquario

Gioite visto che è di nuovo tornato il tempo dinamico che vi appartiene, ecco che questa stagione vi fa il regalo più bello ed atteso : lo scorrere del tempo! Troppe vicissitudini vi hanno tenuti fermi, si fa per dire, negli ultimi anni, e proprio mentre rimangono gli ultimi mesi della presenza di saturno che tutto ha rallentato, ma che vi ha anche cambiato la vita, ecco che scorrono di nuovo le proposte , le opportunità, gli amori e le passioni, un costante andirivieni di eventi che vi renderà felici e dinamici come non mai, vi si consiglia soltanto di scartare in tutta questa baraonda proposte e persone poco concrete, siete fatti per le favole e le cose speciali, per cui evitate la banalità...

Pesci

È una stagione che vi restituisce il senso della realtà e del concreto, molti di voi non dovranno più trattenersi, altri non potranno, è un periodo di verità e di grande affermazione del proprio stato, qualunque esso sia non si potrà ovviare, innamorati o innamoratevi, non sarà un problema manifestare sentimenti, il cielo non vi farà sentire più costretti in nessun senso ma anzi vi vorrà protagonisti ed anche pieni sopratutto a novembre di responsabilità nuove e vecchie, urge una trasformazione al lavoro e nuovi approcci ad un tempo che esige accelerazione ma anche tanti momenti da trascorrere con chi amate...

