Gemelli, tirate fuori gli artigli: l'oroscopo di domani, giovedì 22 settembre

L'oroscopo di domani, giovedì 22 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non avete bisogno di un grande aiuto, dato che avete già preparato tutto. Con l’appoggio della Luna in Leone, avete grinta da vendere! Fate un favore a un vostro amico, senza chiedere nulla in cambio. Sarete ricompensati in qualche modo.

Toro. 21/4 – 20/5

Affrontate le controversie, apportate dalla quadratura lunare a Urano, con tatto e savoir-faire, ma senza farvi mettere i piedi in testa. A volte i vicini rischiano di essere poco sostenibili. Ma il vostro comportamento resta irreprensibile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tirate fuori gli artigli, per merito del sestile della Luna con Marte. Nel mondo degli affari non vi farete sfuggire nessuna buona occasione. Di energie ne avete a profusione. Un’oretta in palestra per sfogarvi, fuggire lo stress e sentirvi al top.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nulla avviene per caso, e se volete fare di più, non potete dormire sugli allori e stare a contemplare le vostre medaglie. Dovete essere più propositivi. Le opportunità per cambiare lavoro o trovare una prima redditizia occupazione non piovono dal cielo.

Leone. 23/7 – 23/8

Il tempo è tiranno e qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote, ma con la grinta di Marte, dovrà stare ben attento ad ostacolarvi! Non firmate un contratto senza aver prima valutato attentamente ogni dettaglio. Occhi ben aperti!

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettate una mansione temporanea. Anche se non vi sentite realizzati in tutto e per tutto, è sempre un’esperienza e potete comunque imparare qualcosa. Negli affetti date più spazio ai bisogni del partner o dei vostri familiari. Dedicate loro più attenzioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con scelte azzeccate al cento per cento, la vostra popolarità sale. Ma voi non vi accontentate di conquistare giusto qualche like in più... Il team necessita del vostro apporto. Non fatevi pregare troppo, però, e vuotate rapidamente il sacco!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Evitate l’impulsività dell’Astro della notte in Leone, placando gli animi anche di fronte alle possibili baruffe. Si può sempre trovare un accordo equo. Non è il periodo migliore per chiedere un aumento. Cercate di accontentarvi, almeno per adesso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vincete una piccola sfida senza fatica, grazie al vento in poppa della Luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Chi riesce a starvi dietro? Vi capita per caso un libro fra le mani. Leggendolo, scoprirete che ha molte cose da “raccontarvi”.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non mettete in cattiva luce un collega, anche se non è proprio simpaticissimo. Pensate solo alla vostra applicazione e al vostro rendimento. Nella coppia il partner vi chiede più vicinanza e cure. Forse avete dato troppo spazio ad altre cose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Accettate una critica nei vostri confronti, dato che vi farà crescere umanamente parlando. Il vostro interlocutore vuole soltanto il vostro bene. Se volete avere più amici, non ascoltate la bianca Signora che battibecca con quel brontolone di Saturno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcune novità passano in sordina, ma voi invece ci fate caso e chiedete spiegazioni. Volete giungere, costi quel che costi, alla pura verità. Se il primo incontro non ha portato subito il risultato sperato, siate pronti a chiederne un altro.

