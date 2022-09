Vergine, cambiamenti positivi: l'oroscopo di oggi, martedì 20 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 20 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una situazione che non avevate previsto vi destabilizza per un attimo. Passerà del tempo prezioso, prima che riusciate a riprendere il controllo. Avete un dubbio sul sentimento di una persona. Dovete cercare la verità senza farvi impensierire.

Toro. 21/4 – 20/5

Cogliete al volo le opportunità finanziarie che il trigono Venere-Urano vi farà vedere, anche laddove altri non hanno notato proprio nulla. Il desiderio di migliorare vi spinge in terreni inesplorati, ma per voi conta solo il vostro obiettivo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se fate il minimo indispensabile, evitate di mettervi troppo in luce. Conseguenza del vostro modo di agire? Magari né lodi né rimproveri. Potreste mancare in qualcosa, se non state attenti. Non disperdete le energie, se non è indispensabile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ringraziate il trigono della Luna con Nettuno, se le idee non mancano, ma difettate un po’ di volontà, per via dell’opposizione al burbero Plutone. C’è il rischio di perdervi in un bicchier d’acqua, ma almeno guardatelo mezzo pieno, con gran stile.

Leone. 23/7 – 23/8

Difficile trovare un punto in comune da cui poter partire per un dialogo fecondo. Il caos non vi permette di concentrarvi adeguatamente. Chiedete agli altri un po’ di silenzio. Tenete di più al risultato, piuttosto che a fare una bella figura.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accogliete senza paura i cambiamenti positivi, apportati dall’armonia tra Venere e Urano. Da alcune situazioni, potrete trarne pure qualche vantaggio. Sensazioni di benessere vi guidano in scelte ecologiche. Anche l’ambiente ha la sua importanza!

Bilancia. 23/9 – 22/10

La mansione che vi è stata affibbiata forse non è il massimo, ma provate a pensare che qualcun altro invece al vostro posto gongolerebbe. Non dovreste sentirvi messi da parte. Cominciate a mettervi in gioco, elargendo tutto ciò che potete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate dell’appoggio lunare, per intraprendere un’iniziativa che ha bisogno di una piccola spintarella. Mente aperta al cambiamento! Non avete tanto tempo per il divertimento, ma non vi importa poi molto, presi come siete dagli impegni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Meglio non correre troppo, o potreste rischiare di prendere un granchio. Fate le cose con calma e soprattutto tenete sempre pronto un piano B. Avete paura di seguire l’intuito, quando sembra portarvi fuori rotta. Ma a tutto c’è una spiegazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Propendete sempre per trattare con gran classe di fronte a un osso duro, e alla fine, con l’energia della Luna opposta a Plutone, la spunterete. Nella firma di un contratto farete in modo che l’ago penda sempre dalla vostra parte. Che astuzia!

Acquario. 21/1 – 19/2

Vorreste avere a che fare con chi segue una certa logica, e invece potreste incontrare una persona che negli affari si fa guidare dall’istinto. Accettate le cose così come vengono, senza porvi troppe domande che, alla fine, sono proprio inutili.

Pesci. 20/2 – 20/3

Estroversi ed estrosi, grazie al trigono della bianca Signora con Nettuno, ogni occasione è buona per mettere in luce i vostri talenti nascosti. Accettate subito, ma dettate voi le condizioni, dato che potete permettervelo senza ombra di dubbio.