Oroscopo della settimana, per i Gemelli novità sul lavoro e in amore gestirete meglio i sentimenti

Questa settimana il cielo cambia stagione, arriva l'esistenziale autunno con i suoi colori dorati e preziosi, l'inizio della settimana è un po' routinario, ma da venerdì i dodici cambieranno il loro approccio alla quotidianità, vediamo come.

Ariete

È la settimana in cui inizia l'autunno la stagione per natura opposta alla primavera eterna che avete nel cuore, gli entusiasmi saranno la cosa che rincorrerete di più, Marte il vostro pianeta vi appoggia ma è un cielo da qualche settimana davvero complicato, una grande massa di pensieri e di sentimenti devono trovare la giusta strada per esprimersi, sopratutto in amore non mancherà l'occasione di trovare un canale, è un momento in cui le stelle vi consigliano di pensare in grande di ascoltare voi stessi e di costruire progetti a lunga scadenza senza troppo farne parola...

Toro

È l'ultima settimana in cui godrete del sostegno del Sole e della sua energia, Mercurio e Venere hanno fatto di tutto per darvi chiarezza e mettervi nelle condizioni di potere perseguire degli obbiettivi romantici e lavorativi, ma alla fine dovrete fare i conti con lucidità su tutto ciò che veramente è riuscito e cosa no, di quali sono i sentimenti che potranno accompagnarvi ancora e a cosa potreste aprirvi rispetto al futuro, più lucidi e meno incantati adesso è tempo di oggettive scelte che vi portano a non investire più in direzioni che non maturano...

Gemelli

Ancora la presenza di Marte nel segno vi rende un po' inquieti ed incalzati da tante sollecitazioni che vi spingono a chiudere con tanti sospesi del passato e a rendervi conto che non si può sempre rimandare ciò che è inevitabile, forse la vostra vita è cambiata e molte delle vostre faccende pregresse stanno trovando una via di soluzione, al lavoro forse inizierete delle cose nuove che vi terranno impegnati, mentre in amore dare un risvolto pratico a tutto sarà la chiave per gestire meglio i vostri sentimenti, avete bisogno di tempo impegno e di basi rassicuranti per lasciarvi andare...

Cancro

Un po' di trambusto nel vostro cielo, i primi giorni della settimana sembrano presentare un'incontenibile voglia di esternare ciò che non vi fa stare bene, sopratutto in amore dovrete anche correre il rischio di esternare fino alla fine col partner che sembra non volere accorgersi, anche se voi avete già fatto un'analisi lucida della verità accettandone la natura, la seconda parte della settimana è decisamente diversa, venerdì il Sole entra in quadratura, inizia l'autunno ed inizia un nuovo modo di vedere le cose, preferirete agire silenziosamente e mettere i puntini sulle i con garbo anche al lavoro...

Leone

Una settimana che lascia spazio a poca poesia, per privilegiare un più lucido aspetto attitudinale della vostra personale riprogrammazione, il cielo si configurerà in modo da riuscire a farvi agire in maniera precisa e metodica, dandovi modo di esercitare un certo fascino ed un certo stile in maniera impersonale, mentre in amore sarà più domenica la giornata fortunata poiché fino a sabato sarete impegnati senza sosta nella ricerca di qualcosa di efficace da produrre per inaugurare bene l' autunno produttivo da cui vi aspettato tanto...

Vergine

Il cielo ed i suoi scherzi non lasciano indifferenti neanche un segno compassato come il vostro che mentre perde la presenza del sole che si precipita nel cardine Bilancia per dare il via alla stagione equinoziale d'autunno lasciandovi con meno energia, ma nel suo cammino Mercurio retrogrado si ricongiungerà ad esso riportando nei vostri gradi un barlume di chiarezza prometeica che vi servirà molto, come grazie ad un lampo di genio avrete in dono la consapevolezza di tantissime cose importanti che finalmente si fanno nitide, sarà una settimana molto importante che determinerà la condizione globale dei mesi a venire...

Bilancia

Pronti per inaugurare l'equinozio d'autunno che vi definisce come segno cardinale e che vi fa costruire una nuova dimensione, quest'anno più che mai poiché l'esistenzialismo autunnale tipico dei vostri gradi rimetterà tutto a posto e voi godrete di una ritrovata serenità e piacevolezza, il cielo vi rende davvero felici di sentire dentro di voi sentimento e presenza affettiva, definizioni nuove che vengono da voi dirette con grande entusiasmo e possibilità di direzionare il tutto, presi da una certa contentezza saprete indirizzare non un autunno, ma un'intera stagione delle vostre vite che durerà per qualche anno, coraggio siete ad un punto di svolta!

Scorpione

Siete sempre così abili e sottili da cogliere le più piccole sfumature, utilizzate quindi questo talento per non farvi sfuggire le condizioni favorevoli che potrebbe presentare una proposta apparentemente semplice che però promette interessanti sviluppi, non potrete non fare a meno di prendere in considerazione una serie di sviluppi utili, è però un momento molto delicato e voi siete ancora un po' frastornati sentimentalmente, non commettete l'errore di distrarvi e di cogliere al volo lì opportunità che vi serve, è il momento di essere scaltri e veloci, del resto non vedevate l'ora di uscire da una stasi durata fin troppo a lungo...

Sagittario

Una settimana che vi richiede ancora calma e sangue freddo, l'opposizione di Marte ancora in agguato vi renderà molto instabili, e Mercurio sembra ancora suggerire qualche accorgimento utile per non deragliare, sicuramente c'è un senso di tensione e di rabbia nell'ambito sentimentale che potreste però disciplinare con esercizio costante, vi ricordo che lo sport è una delle vostre valvole di sfogo ideali, il cielo inoltre vi darà una mano domenica con una splendida Luna che potrà aiutarvi a lasciarvi andare verso nuove direzioni affettive, per il lavoro aspettate ancora una settimana...

Capricorno

Un bellissimo cielo per voi che state vivendo un risveglio vero e proprio, il Sole e Venere vi danno una sferzata di energia finale per salutare l'ingresso alla stagione dell' autunno, e sarà così che ritroverete entusiasmo e positività, ecco che la vostra condizione ha un' impennata notevole quando la Luna brillerà nei vostri gradi facendovi sentire meglio e dandovi la prova certa che avete fatto delle scelte sensate di ora godrete dei frutti, inizia un bel periodo della vostra vita siatene fieri poiché è frutto del vostro lavoro, gioite!

Acquario

È una settimana speciale anche se inizia un po' in sordina non dando particolari segnali, ma che si trasforma nell' inizio di un'attivazione bella e corroborante che aspettavate da tempo, il cielo da venerdì diventa autunnale, e l'aria della Bilancia vi da energia e complicità, riparte il vostro spirito creativo e la voglia di fare cose belle e piene di entusiasmo, nuovi progetti e nuove avventure vi attendono, sorprese anche in amore, dove dopo un lungo periodo in cui avete espanso il vostro fascino si materializzano le passioni a lungo promesse...

Pesci

Contenti di sapere che questa settimana è l'ultima in cui dovrete fare attenzione a contenere sentimenti e passioni...?! Venerdì il cielo cambia stagione e voi non avrete più in opposizione qualcosa che vi impedisce di esprimervi al meglio, grande entusiasmo ritrovato, ed anche un senso di leggerezza che vi rende più autonomi e sereni, il vostro cielo vira sempre più su gradi davvero utili per spezzare una coltre che vi impediva l'attuazione di alcuni progetti importanti della vostra vita, ora felicemente in coppia avrete tutto lo spazio ed il tempo per gestire emozioni e progetti innovativi...

