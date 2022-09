Giornata piuttosto pesante per i Gemelli: l'oroscopo di oggi, sabato 17 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 17 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Riuscirete a esprimere bene la vostra opinione senza alcun problema, anche di fronte a una platea numerosa, grazie all’appoggio della Luna. Potete sperare di ricevere in cambio qualcosa in più. Intanto, però, non incominciate a lamentarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Mutevoli stati d’animo non fanno proprio al caso vostro, che preferite una stabile routine senza sorprese. Eppure non avete nulla da perdere! Se oggi è il vostro giorno libero, non trascorretelo a fare i conti alla scrivania. Un po’ di vita, uscite!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sabato piuttosto pesante, per via della congiunzione lunare con Marte e della quadratura con Venere e Nettuno. Irrequietezza e difficoltà amorose. Occhio alle reazioni eccessive, anche per cose di poco conto. Vi servirebbe un po’ di senso pratico.

Cancro. 22/6 – 22/7

Da una parte vorreste restare in casa a guardarvi la vostra serie preferita, ma alla fine il partner vi trascinerà in centro con uno stratagemma a fare un giro. Potete essere più che gratificati dal fatto che avete reso felice qualcuno. Indirettamente, ne gioverete.

Leone. 23/7 – 23/8

Al cinema la fila per il film che avete scelto è più lunga del previsto, e non sapete se troverete posto. La prossima volta, meglio prenotare! Un cambiamento di programma dell’ultimo minuto vi toglie dall’impasse. Merito del sestile lunare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il fine settimana non inizia proprio al massimo, per via degli scontri della Luna con Venere e con il Sole. Tenete a disposizione un trattato di pace. Un acceso dibattito con chi amate potrebbe anche rivelarsi utile, per far venire fuori alcuni dubbi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Darete corpo a qualunque idea vi baleni in mente, grazie al trigono della bianca Signora. L’ispirazione è giusta, se non vi farete frenare da timori infondati. Una piccola gita fuori porta potrebbe essere l’occasione che speravate per una calda dichiarazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non appesantite la giornata del partner o dei familiari con malumori e rimostranze. Un piccolo prestito da rendere con almeno un bel “grazie”! Scintille di gelosia possono ravvivare la fiamma di un rapporto. Ma non date in escandescenze!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra dolce metà riesce a convincervi ad andare a fare shopping, salvo poi lamentarvi per la troppa confusione e la lunga coda alle casse. L’opposizione lunare non vi fa godere appieno delle cose che invece di norma potreste apprezzare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Suonano alla porta proprio mentre vi stavate preparando per uscire. Non volete arrivare tardi all’appuntamento, perciò accampate una scusa. Vorreste fermare il tempo per aiutare un amico in difficoltà. Quel che conta è il pensiero... sarà vero?

Acquario. 21/1 – 19/2

Ecco che grazie agli ottimi rapporti della Luna con Saturno, vincete la timidezza e invitate la persona a cui siete interessati per un aperitivo. Il primo gesto, rompere il ghiaccio, è il più difficile. Poi tutto verrà passo dopo passo, senza sforzo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Evadere dalla banalità della routine non è facile, per via dell’opposizione Sole-Nettuno. Eppure ogni evento quotidiano può essere straordinario. Nella relazione amorosa la fantasia è un trampolino di lancio, ma poi dovete fare i conti con la realtà.

