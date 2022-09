Una mail tra lo spam per i Pesci: l'oroscopo di domani 14 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Se avete vissuto una giornata faticosa, ora potete rallentare il ritmo e riposarvi un po’, cercando magari di non dare troppo nell’occhio. Prima di iniziare una discussione, ma dai toni pacati, con il vostro partner, preparatevi al confronto.

Toro. 21/4 – 20/5

Con l’arrivo della Luna in casa vostra e la perfetta consonanza con Venere, potete dare e ricevere tutto l’affetto che desiderate. Ottimo! Da una semplice amicizia potrebbe nascere qualcosa. Non è un colpo di fulmine, ma che importa?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Stanchi di parlare a vuoto, potreste aver voglia di “scioperare” per starvene in silenzio. L’ascolto dei bisogni dell’altro viene di conseguenza. Ricercate l’autenticità nei rapporti a cui tenete di più, anche se a volte occorre un piccolo scontro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il transito della bianca Signora in Toro è un vero balsamo risanatore per molte piccole ferite interiori. Ma conta molto la vostra predisposizione d’animo. Trascorrete più tempo con i familiari, sottraendolo ai media e ai social: non sono così importanti...

Leone. 23/7 – 23/8

La lentezza di alcune situazioni burocratiche potrebbe farvi perdere le staffe. Ma se un problema non ha soluzione, allora non è... un problema! Qualcuno con poca esperienza alle spalle deve ancora imparare delle regole fondamentali. Siate magnanimi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Seguire la voce del cuore non è mai stato tanto facile, considerata l’armonia lunare con Venere. Esprimete tutto il vostro bisogno di affetto. Potete rinsaldare il legame di coppia con il comportamento e l’attenzione nei riguardi della dolce metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualche piccola preoccupazione di poco conto, a cui far fronte con rinnovato entusiasmo e magari la complicità di una persona a voi affine. Non lesinate su alcune spese. Meglio sempre acquistare prodotti sicuri che dureranno più a lungo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi siete pentiti per un atteggiamento poco garbato che avete avuto nei confronti di un amico? Che aspettate a correre a chiedere scusa? Con l’Astro notturno in Toro non potete sperare di accelerare alcuni processi. Fate le cose con calma.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dare il vostro contributo alla società è il primo passo per sentirvi gratificati, e aumentare così la vostra autostima in maniera considerevole. Un tocco di humour cancella il rancore e riavvicina le persone anche se la pensano in maniera opposta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra espressività sarà molto più fluente, grazie all’appoggio della Luna nel fedele Toro. Anche parlare davanti a una “platea” non sarà un problema! Preoccupatevi non solo del vostro tornaconto personale, ma anche dell’eticità del vostro operato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete combinato un piccolo pasticcio, ma si può rimediare. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, l’importante è non farsi prendere dal panico. Avete perso istanti preziosi e un avversario vi supera? Ricordate, “chi va piano va sano e va lontano!”.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una mail piuttosto urgente potrebbe giacere non letta fra lo spam. Sarà meglio dare subito un’occhiata e non farsi prendere alla sprovvista. Nell’aria avvertite un po’ di nervoso brio. Vi chiedete quale ne sia la causa. Mistero fra colleghi!

