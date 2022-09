Oroscopo settimanale: ostacoli e tensioni, nel caos brilla la Vergine

Settimana piena di aspetti dispettosi, un'opposizione Sole/Nettuno che agita gli animi, una quadratura Venere-Marte che rende tutto un po' litigarello, ed un'opposizione Giove/Mercurio retrogradi... I dodici segni se la sapranno cavare brillantemente, a patto che non inneschino scontri e non esternino troppo ciò che pensano, meglio meditare e rimandare...

Ariete

Il cielo è decisamente teso, non solo per la quadratura di Marte ma anche per l'opposizione mercuriale, il vostro cielo risulta decisamente impegnato in una grande gara di sopportazione che vi priva però della comunicazione adeguata. In ogni ambito evitate le discussioni e vedrete che da sole si scioglieranno in chiarimenti più in là. Non affrontate il nemico subito... temporeggiate, in amore assolutamente divieto di scontro.

Toro

Non è con le parole che ve la potrete cavare questa settimana. Si esige da voi forza e presenza, il vostro cielo è decisamente più movimentato, ed anche se molti di voi potranno liberamente decidere se impegnarsi o no, al lavoro sarete inesorabilmente obbligati a produrre e a dare risultati di incarichi che vi sono stati affidati. Molti di voi, concentrati sull'amore, ancora non vedono concretizzarsi le aspettative che desideravano, cercate di capire se il partner ha gli stessi obiettivi costruttivi.

Gemelli

È una settimana in cui Marte ce la metterà tutta per creare tensioni e grandi nervosismi, che è probabile esplodano domenica in quanto il vostro pianeta guida Mercurio sarà in opposizione netta con Giove aumentando di moltissimo il senso di disagio nelle relazioni e facendovi avvertire il desiderio di prorompere in una serie di discorsi che vi faranno sentire meglio vuotato il sacco. Ma attenzione a non esagerare, al di là delle persone è la vostra condizione logistica che non vi mette a vostro agio.

Cancro

Il vostro segno è un po' esente da transiti particolarmente negativi come quelli che si verificano nel cielo questa settimana. Ecco che infatti la posizione dei vostri gradi diventa strategica e ci guadagna in dolcezza e disponibilità d'animo, ma attenti a non farvi troppo influenzare da pareri che tendono a proiettare su di voi qualcosa di improprio. Per una volta le parti si ribaltano e siete più voi a dare consigli rassicuranti in amore e al lavoro, ma fate attenzione a non farvi incalzare prendendo decisioni avventate per esigenze che non sono comunque le vostre.

Leone

Il cielo di questa settimana vi vuole alla prova. Sopportazione un po' per tutto lo zodiaco ed anche per voi, la vostra è più una posizione di osservazione del tutto e una certa non fiducia in cose dette e persone ed informazioni che tardano ad arrivare ma che non risultano comunque chiare. Meno male che l'amore c'è e vi sostiene, ma nel lavoro e nelle persone con cui collaborate non c'è troppa armonia. Fate in modo che questo periodo di raccordo non sia complicato e prima di lanciarvi in discussioni tese ascoltate ed elaborate magari rimandando alla prossima settimana decisioni importanti.

Vergine

Splendido il cielo dei vostri gradi, illuminato dalla presenza del sole che vi ricorda che avete sempre comunque voi stessi sui quali potere contare e la vostra lucida capacità di discernimento. Sole che si appoggia a Nettuno e che subisce i contrasti di Mercurio, facendovi sentire che lottate contro delle forme di caos e di confusione a cui volete opporre l'ordine sicuro della vostra vita e delle tensioni comunicative che sembrano complicare tutto sopratutto in ambito lavorativo. Il vostro cielo non mollerà però e risulterete vincitori, coraggio, la vostra mente è più forte!

Bilancia

È una settimana che vi raccomanda l'uso attendo e morbido delle parole. È il vostro cielo che con Mercurio non proprio armonico in vista della sua opposizione a Giove vi istiga a vuotare il sacco su cose e persone che non vi danno fiducia. Anche in amore sembra che dubbi o qualcosa che vi turba sia ormai impossibile da contenere, se è vero che volete esternare fatelo ma ricordandovi che siete il segno della diplomazia. Se invece saggiamente preferirete osservare vi riserverete il vantaggio di gestire meglio più in là più di un utile confronto.

Scorpione

Tutto il caos generato dai pianeti in cattivo aspetto questa settimana più che ledervi vi mette nelle condizioni di fare analisi profonde e cogliere il significato di alcune dinamiche e capire perchè alcune dinamiche professionali non sono andate per come avreste desiderato e perchè le incomprensioni rispetto a persone a cui tenete sembravano non avere un perchè. Adesso il cielo vi da la lucidità necessaria per vedere voi come soggetti agenti in queste dinamiche e provare a far sì che la vostra realtà sia sempre carica di stile, mosse adeguate e la distrazione emotiva non più padrona di voi. Vi serve molta lucidità ed attenzione in questo periodo, date alle questioni personali uno spazio limitato che non comprometta la vostra resa generale...

Sagittario

Forse siete un po' troppo provati per rimandare rilassatezza e freschezza ad un nuovo partner, nei rapporti nuovi infatti sembra riversarsi lo stress di quelli già esistenti o di alcuni finiti, e la settimana così carica di opposizioni e quadrature sembra non essere l' ideale per sciogliere queste tensioni. Vi servirà però evitare di manifestarle e stare attenti a cose dette o a cose che vi vengono riferite. Non montate su tutte le furie, poiché proprio la tensione tra Mercurio e Giove potrebbe farvi sensibilmente sbagliare.

Capricorno

Seppure per voi è un momento di ripresa, questa è una settimana poco carina con tutto lo zodiaco e nel vostro caso tenderebbe a tarpare le ali alle neofite speranze che avete appena partorito assieme a progetti nuovi e nuove occupazioni. Niente paura, è passeggero. Farete semplicemente i conti e le valutazioni dei pro e dei contro di alcuni tipi di progetti che sperate di varare. Non fermatevi e cercate di fare del vostro meglio per non perdere né speranze né entusiasmi, e siate sereni non c'è nulla di consistente da temere.

Acquario

Siete sempre i più originali dello zodiaco, anche in una situazione di transiti non proprio positivi. La vostra natura zodiacale incappa in una serie di vicissitudini, sarà una settimana in cui le condizioni planetarie vi metteranno nella condizione di chiarire molti dubbi e di essere molto utile agli altri nel compiere questa stessa operazione. Dalle vostre parole dipenderà molto e molte decisioni di persone che si appoggeranno a voi, chiarite progetti ed intendimenti.

Pesci

Gli aspetti di questa settimana sono caustici anche per voi. È da venerdì che il Sole si opporrà al vostro astro guida Nettuno ,signore presente nei vostri gradi. Il cielo si riempirà di moti confusi ed ondivaghi, ma non per questo vi perderete d'animo, del resto chi meglio di voi conosce l'incessante moto marino emozionale che tutto rimesta. Vi muoverete con relativa padronanza della situazione in mezzo a delle incertezze che sembrano rendervi un po' incerti in amore ed al lavoro. Cercate di non decidere immediatamente e rinviate il più possibile e scoprirete che non tutte le vostre paure saranno delle reali difficoltà.

© Riproduzione riservata