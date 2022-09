Oroscopo di Venere, i giorni dell'amore per i dodici segni: ecco come andrà

Venere in astrologia rappresenta il legame affettivo ed i suoi transiti il periodo più o meno congeniale per legarsi, la sua posizione natale spesso ci da indicazioni sul “chi” in termini zodiacali, Venere è appena entrata in Vergine, segno nel quale non si muove tanto bene poiché rappresenta la sua area di caduta, la Vergine è molto precisa e razionalizzatrice, analitica e ricusa le fenomenologie emozionali tendenzialmente, ma questo transito non esplicherà troppo la sua natura poiché l'opposizione della Luna in Pesci le impedirà di essere troppo analitica e Mercurio retrogrado darà meno forza al raziocinio... vediamo come la vivranno i dodici.

Ariete

Segnalerebbe che una certa tensione si può sviluppare in relazione al fatto che il partner ha bisogno dei suoi spazi o di risolvere percorsi mai finiti, forse un po' di reattività fuori luogo ma che servirà a mettere alla prova quanta pazienza e quanta motivazione avete in amore...

Toro

Seppure è un bellissimo aspetto di trigono quello che forma Venere in questa posizione non è come detto nell' introduzione una posizione forte, per cui sicuramente ci sarà un momento di miglioramento e di ripresa in amore, ma forse Venere vi vuole suggerire di non rimanere troppo fissati con obbiettivi sovradimensionati verso chi non vi può garantire ciò che veramente volete...

Gemelli

Non solo Venere vi sarà nemica, ma farà letteralmente a botte con Marte, il che vi renderà molto tesi in amore e bisognosi in generale di conferme affettive che sembrano ormai obbligatorie in un periodo di restaurazione della vostra vita, ed è quindi logico che vogliate chiarezza su chi puntare affettivamente...

Cancro

Momento di dolcezza, facile e senza troppe artature, tornate ad essere dolci ed amabili, pieni di sogni e di speranze, ma anche avvolgenti e pieni di voglia di amare, forse a volte troppo frettolosi nel decidere a chi legarvi, ma va benissimo così, viva la leggerezza dopo un lungo periodo di pesantezza...

Leone

Venere per entrare in Vergine abbandona proprio voi, vi ha dato molto ed ha rimesso la voglia di pensare in grande in amore ed in famiglia, adesso è al lavoro e nelle cose pratiche che vi dovrete concentrare, e sopratutto ricambiare le certezze affettive che vi sono state date dal partner restituendo amore ed attenzioni…

Vergine

Date un po' di tempo a questa Venere di operare come deve per voi, fatele prima incassare l'opposizione caotica della Luna in Pesci, e poi sincronizzatela con la retrogradazione di Mercurio, e vedrete che piacevolezza e leggerezza saranno la vostra attitudine in questo periodo in cui c'è fortemente bisogno di sentire che l' amore non è un lavoro, non è un dramma...ma piacevolezza pura!

Bilancia

Un momento di disarmo ed anche di calo di tensione tra voi ed il partner, forse i cambiamenti già stabiliti esigono un po' di sedimentazione, ed è così che prendendovi un po' più alla leggera e facendo sentire il partner meno giudicato vi sentirete liberi e felici di vivere in maniera più armoniosa e gentile, senza troppi stress, com'è nella vostra natura essere del resto...

Scorpione

Finalmente Venere cessa le ostilità e la quadratura che vi ha finora imposto lascia spazio ad un nuovo respiro affettivo che vi darà modo di gettare alle spalle una serie di tensioni pesanti e di superare alcune fini non proprio felici, è tempo dunque di guardarsi intorno di farsi una ragione di ciò che è stato e di progettare una nuova felicità!

Sagittario

È un periodo complesso e si complica con venere che si pone in regime di quadratura, mentre Marte è opposto e tenderebbe a creare delle dinamiche incrociate un po' pericolose, molti di voi tenderanno a fare buon viso a cattivo gioco e a superare questo momento di confusione affettiva ponendosi in maniera morbida e proponendo un atteggiamento serio e distaccato...

Capricorno

Sulla scia di movimenti planetari che dopo parecchi mesi tornano ad essere benevoli ecco che anche la bella Venere si attiva dandovi moltissimo, in forma di bellissimo trigono nascono nuove emozioni ed inedite relazioni, ma anche progetti fortunati e ritrovata voglia di fare, benessere fisico e voglia di fare sport...

Acquario

Finita l'opposizione con la bella Venere vi sentite più liberi che mai, anche di ignorare gli inviti della seducente maliarda dello zodiaco, ecco che si fa forte in voi l' istinto libero di non dover rivolgere attenzioni, gentilezze o sentimenti obbligatori verso persone per cui non vi sentite o non vi sentite più di provare nulla, chiaramente aumenta il vostro fascino sfuggente col conseguente lievitare di corteggiatori...

Pesci

È prorompente la tensione che scatenano le signore dello zodiaco nei vostri gradi, la Luna regina delle acque vostra ospite che litiga in opposizione a Venere... aumenta si a dismisura il vostro fascino ma si consiglia calma e discrezione poiché una troppa esuberanza potrebbe farvi deragliare, se seguite bene questo accorgimento vedrete invece che porterete a casa un meraviglioso successo in amore a fine mese...

