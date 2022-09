L'Acquario al primo appuntamento: l'oroscopo di domani, giovedì 8 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 8 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Vi affilierete alle persone giuste, con le quali potrete condividere ideali e aspirazioni. Dopo l’impaccio iniziale, tutto filerà liscio. Un po’ di fortuna ogni tanto ci vuole! Come trovarvi proprio nel posto giusto al momento giusto.

Toro. 21/4 – 20/5

Se volete andare d’amore e d’accordo con qualcuno in particolare, sarà molto meglio smussare un po’ gli spigoli della vostra personalità. La dissonanza lunare con Urano vi mette in guardia rispetto ad alcune scelte. No all’ostinazione!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se nella vostra vita c’è un cambiamento in arrivo, la Luna in Acquario vi darà una mano nell’adattarvi felicemente senza nessun problema. Di sicuro non vi annoierete, sapete sempre cosa fare. Ma la cosa più importante è il come lo fate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non avete voglia di prendervi altre responsabilità. Sarà bene farlo presente al vostro superiore, per non ritrovarvi subissati da richieste. Dato che non c’è alcuna fretta, vi godete ogni cosa con calma. Assaporate ogni istante, lentamente.

Leone. 23/7 – 23/8

Non affrontate sfide per le quali non siete preparati. Chi vola troppo in alto poi precipita rovinosamente. Un passo alla volta è molto meglio! Anche se la vostra pazienza oggi ha un limite, ascoltate le esigenze della persona che dite di amare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Cercate di essere espansivi almeno con i familiari. Tenervi tutto dentro non vi fa bene e non fa bene nemmeno a coloro che avete intorno. Nel fare tutto da soli, potreste accorgervi che vi manca qualcosa: la gioia di condividere un progetto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Comprendete i bisogni della persona che avete accanto, grazie alla bianca Signora in Acquario. Potrete farvi in quattro per esaudire un suo desiderio. La stima nei vostri confronti si traduce in un incarico di prestigio. Dimostrate a tutti di meritarlo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualcuno che fa il saccente potrebbe darvi del filo da torcere e rendervi nervosi. Calmate i bollenti spiriti e aguzzate l’ingegno. Non si può essere in sintonia con tutti, è normale. Chi ha voglia di interminabili, inutili discussioni?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sfruttate le vostre conoscenze senza farvi troppi problemi. Un amico vi confida un segreto, da non rivelare ai quattro venti non appena vi dovesse capitare... Sgranchitevi le gambe e preparatevi con molta costanza. Prima o poi il giorno della gara arriverà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Coltivate diversi interessi in modo da allargare la rosa delle vostre possibilità culturali e lavorative. Non vi troverete mai a corto di idee. Se notate un pizzico di invidia per i vostri successi, non gongolate! Con l’umiltà non sbagliate mai.

Acquario. 21/1 – 19/2

La congiunzione lunare con Saturno vi rende più timidi del previsto e il primo appuntamento potrebbe non essere per niente brillante. La prudenza non è mai troppa, questo è vero. Ma se non accettate di correre nemmeno un piccolo rischio...

Pesci. 20/2 – 20/3

Vorreste essere più indipendenti? Allora dovrete assumervi però anche maggiori responsabilità. Se vi sentite pronti per fare un grande balzo... Qualche ora in solitudine per riflettere a fondo ed escogitare una strategia che contenga un piano B.

