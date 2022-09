Scorpione, pericolo di suscettibilità: l'oroscopo di oggi, giovedì 1 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 1 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Finanziariamente potete aspettarvi qualcosina in più da questo inizio mese, grazie a Marte in buoni rapporti con papà Giove che vi sostiene. Scelte oculate vi permettono di correre un piccolo rischio senza paura. “Chi non risica non rosica!”

Toro. 21/4 – 20/5

Non è facile esprimere i vostri sentimenti, con l’Astro della notte che vi rema contro. Faticherete un po’ nel trovare un punto al quale potervi appigliare. La direzione non è chiara, per questo vi occorre forse un attimo di pausa. Riflettete attentamente!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Divertimento e un pizzico di avventura sono a portata di mano, grazie al sestile Marte-Giove. Non ve ne approfittate troppo, occorre equilibrio. Nutrite sensazioni positive di benessere e queste si propagheranno, sia sul fisico che sulla mente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potete fare affidamento su alcune intuizioni, per merito della misteriosa Luna in Scorpione. L’unico scoglio: siete pronti a seguirle senza porre domande? La verità prima o poi viene sempre a galla, perciò siate pronti ad aprirvi all’amato partner con onestà.

Leone. 23/7 – 23/8

Il nervosismo non vi aiuta nella concentrazione e nel portare a termine un compito ben preciso. Meglio tenere bassa l’asticella, per oggi! Ognuno porta acqua al proprio mulino. Ma se i colleghi non pensano al bene comune, non è colpa vostra.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’organizzazione della vostra festa di compleanno sarà un gioco da ragazzi, considerato il sestile tra lo splendente Sole e la luminosa Luna a vostro favore! L’armonia nasce prima di tutto da dentro di voi. Così potete diffonderla anche alle persone che amate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete bisogno di un preciso ordine mentale, per non affondare in un mare di cavilli e di fitti impegni che si accavallano l’uno sull’altro. Portate a termine per primo le cose più urgenti, e poi farete il resto. Con la calma si ottiene tutto!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la bianca Signora nel vostro segno, potreste essere molto suscettibili anche in faccende di poco conto. Per fortuna la complicità con il Sole vi tranquillizza. Un pizzico di orgoglio vi stimola nel fare meglio e a non sedervi mai arrendevolmente sugli allori.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La razionalità a volte prevale sulle emozioni. Ma se avete a che fare con una patata bollente, questo non può che giocare a vostro vantaggio. Volete fare tutto da soli e assumervi tutti gli oneri, sperando di ottenere anche maggiori... onori!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile della Luna vi consente di cogliere qualche buona occasione che forse un po’ di tempo fa non riuscivate a scovare con troppa facilità. Non perdetevi in chiacchiere e mostrate grande determinazione. Gli avversari desisteranno in breve.

Acquario. 21/1 – 19/2

Agosto e le ferie sono ormai terminati, e dovete tornare in ufficio. Certo, l’idea all’inizio vi peserà non poco, ma farete di necessità virtù. Occhio alla quadratura lunare. Qualcuno cerca di ostacolarvi di nascosto? Coglietelo in flagrante!

Pesci. 20/2 – 20/3

Se avete scelto l’inizio di settembre per le vacanze, il periodo non potrebbe essere migliore. Con la Luna in Scorpione, l’avventura è servita! I preparativi sono noiosi, ma importanti quando si parte. Stilate una lista per non dimenticare nulla.

© Riproduzione riservata