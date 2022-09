I Gemelli devono tenere a freno la lingua, l'oroscopo di domani venerdì 2 settembre

L'oroscopo Barbanera di domani, venerdì 2 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un eccessivo ottimismo vi potrebbe condurre a fare il passo più lungo della gamba. Meglio un po’ di prudenza, anche se vi sentite fortunati. Se dovete affrontare un test o un esame, la preparazione è tediosa, ma porterà i suoi succosi frutti.

Toro. 21/4 – 20/5

La stabilità non è il massimo, con l’opposizione lunare a Urano. Rimandate un impegno non improrogabile per concentrarvi sull’essenziale. Nella vita lavorativa non siete affatto disponibili a una mediazione in cui potreste perdere qualcosa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Frenate la lingua e non usate troppo sarcasmo in una volta sola, o potreste offendere qualcuno non abituato alle vostre pungenti battute. Se vi accorgete di aver esagerato, non perdete tempo e chiedete subito umilmente scusa all’interessato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in Scorpione, fate leva su emozioni e sentimenti per convincere qualcuno a capitolare. Cercate di non essere troppo insistenti, però. Anche se le lettere romantiche non sono più di moda, non è detto che non potrebbero essere apprezzate.

Leone. 23/7 – 23/8

Piccole insidie da superare per via dei bisticci tra la bianca Signora e Venere. Potrebbe trattarsi di una diceria poco carina da mettere subito a tacere. Avreste bisogno di un po’ di coccole. Perché non lo fate capire al partner? In fondo basta chiedere!

Vergine. 24/8 – 22/9

Ricettivi ad ogni notizia, grazie al sestile lunare. Ma “non è tutto oro quel che luccica!”. Meglio verificare attentamente ogni cosa di persona. Per ristabilire l’armonia nel luogo di lavoro, vi date da fare affinché ognuno si senta a proprio agio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In questo periodo siete un po’ indecisi. Se avete dubbi, magari potreste farvi consigliare da un amico o da un familiare più esperti di voi. Alcune occasioni vanno colte al volo, se non volete vederle sfumare. Non fatevi prendere dall’ansia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questa giornata potreste essere pesanti ed eccessivi, sia nei confronti degli altri che di voi stessi. Imparate a vivere con più leggerezza. Usate la fantasia, laddove non basta l’esperienza per risolvere delle difficoltà. Le ore scorrono veloci.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La fantasia non è molta? Niente di male, se per una volta non sarete troppo originali. Seguite il vecchio tracciato senza dover aprire una nuova via. Accontentarvi non è facile, dato che l’ideale è sempre poco più in là e la meta avanza di pari passo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avete in mano la situazione, per merito dell’appoggio della Luna in buoni rapporti con Plutone. Utilizzate la volontà nella giusta direzione. Sapete di certo guardare al di là delle apparenze. E questo nel mondo professionale è sempre un bene.

Acquario. 21/1 – 19/2

La disarmonia dell’Astro notturno con Saturno vi fa perdere del tempo prezioso. Pazienza, se per una volta arrivate con cinque minuti di ritardo! Qualcuno vorrebbe fare la vostra conoscenza, ma voi siete troppo presi dai vostri pensieri per notarlo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Realizzare un sogno che avevate chiuso in un cassetto non sarà troppo difficile, considerando il trigono lunare con Nettuno. Certo, con un po’ di impegno! Alcune scelte sono decisive per conquistare consensi. Ma non dovrebbe essere quello il vostro scopo.

