Acquario superfavorito, ma non pretendete troppo da chi amate. L'oroscopo di domani 30 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 30 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata strana. Riflettete sulle faccende personali, ma non rinunciate a una serata in compagnia. Parlarne con gli amici chiarisce molti dubbi. Prendetevi la responsabilità di agire, senza la pretesa però di ottenere subito tutto ciò che desiderate.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio fra soci per questioni di budget, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti e disponibilità alla mediazione. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Arrivano segnali lunari positivi di distensione dalla Bilancia. Un breve viaggio dilata i vostri orizzonti alimentando ideali e nuovi progetti. Nella coppia ritrovate un’atmosfera romantica, con amici e colleghi momenti di complicità ed empatia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a freno il vostro orgoglio e accettate anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo, offrendovi persino qualche piccolo lusso. Non è il caso di cercare il pelo nell’uovo e contestare per principio ogni proposta. Meglio patteggiare.

Leone. 23/7 – 23/8

Buone notizie dall’ufficio stampa celeste: oggi potrete contare sulla Luna in Bilancia, assist energico, propositivo e pronto a mettersi in gioco. La passione fa da collante d’amore e i progetti si definiscono alla luce delle reciproche esigenze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Esponetevi senza timori a un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse vi aspettate troppo. Mantenete uno spirito sereno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A faccia a faccia con Giove, la Bianca Signora nel vostro cielo ha voglia di protagonismo, attenzioni, di spendere e spandere come se non ci fosse un domani. Il lavoro non si ferma e vi segue anche a casa. Grande consolazione: l’abbraccio caldo degli amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Poca voglia di fare, oggi vi va di vivere senza programmi. È bello starsene in panciolle: un privilegio che di tanto in tanto potete concedervi. Piovono inviti per gite ed escursioni, ma siete a corto di carburante e in fondo l’estate non è ancora finita.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete più di un motivo per festeggiare. La Luna e Giove in romantico duetto preannunciano un martedì all’insegna dell’amicizia e della pace. Tastate con mano il grande potere della gentilezza: un sorriso, un saluto cordiale vi riavvicinano agli altri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche imprevisto oggi è da mettere in conto, vista l’ostilità lunare. In società ancoratevi al vostro stile, sobrio e misurato, ed eviterete gaffe. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta pensieri. Stati d’animo conflittuali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Superfavoriti dall’Astro della Notte, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza. Rapporti burrascosi con chi amate? Forse pretendete troppo e lo pretendete subito. Ammansitevi!

Pesci. 20/2 – 20/3

La storia con la dolce metà procede tra altri e bassi e oggi i pensieri prendono una strada tortuosa. Si incanalano verso prosaici discorsi di soldi. Il settore professionale è in bella luce: non preoccupatevi, se una trattativa in corso sembra arenarsi.

