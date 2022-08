Ore di superlavoro per i Gemelli: l'oroscopo di oggi, sabato 27 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 27 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Weekend un po’ moscio: zero slanci e poco entusiasmo, forse dovuti all’improvvisa latitanza del partner, che risulta assente ingiustificato. Una spesa non preventivata vi spiazza, ma state tranquilli: le finanze, grazie a Giove, tengono botta.

Toro. 21/4 – 20/5

La vostra attività, nonostante sia sabato, vi reclama appassionatamente, regalandovi però soddisfazioni e unguenti miracolosi per le ferite del cuore. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ore di lavoro straordinario. Sgobbate fino a sera, però come premio di consolazione, tornando a casa trovate in tavola il vostro piatto preferito. Un problema familiare affrontato con superficialità può essere rivisto, discusso e alla fine risolto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Considerato un buon apporto di senso pratico, oggi siete superefficienti nella professione. La vostra inventiva sforna idee geniali alle quali date concretezza. Ottime notizie per chi purtroppo è... a spasso. Tramite mail o telefono, arriva una chiamata per un colloquio.

Leone. 23/7 – 23/8

Un filo di tensione scorre tra Venere e Urano in antagonismo. Imprevisti esterni collegati alla carriera incidono sulla serenità di coppia. Situazione affettiva da gestire con equilibrio, integrando le esigenze della dolce metà con le vostre.

Vergine. 24/8 – 22/9

Di passaggio nel segno, la Luna e il Sole si scontrano con Marte. Sarà uno stimolo per testare una nuova modalità di azione, meno prudente e più immediata. Attenzione focalizzata sui traguardi lavorativi. È la volta buona per operare una scelta rimandata a lungo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Poca voglia di darvi da fare o forse mancanza di motivazioni. L’obiettivo è tirare a campare fino alle ferie e rimandare tutto al rientro. I temi soldi e casa sono ricorrenti: qualche pensiero di troppo c’è, ma potete gestire meglio entrate e uscite.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Rampanti in affari, e in tutte le attività che richiedono intuito e inventiva. Di sicuro puntate al guadagno e a ricevere consensi. Dopo varie preoccupazioni, una giornata in cui comunicare sarà facile. Conferme per le coppie in rodaggio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna allo Zenith che vi costringe a un lavoro straordinario. Tuttavia almeno per quanto riguarda le piccole soddisfazioni, non vi lascia a bocca asciutta. Per gli amanti del triangolo amoroso, occhio! Potreste scoprire all’improvviso una mancanza di lealtà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Circostanze ideali per concedervi una vacanza, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, “coccolarvi” con le cure termali. Audacia. Vi attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella relazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dopo lo scossone emotivo dei giorni scorsi, un attimo di pausa, per fare il punto della situazione facendo tesoro delle esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e affari. Tirando le somme, potreste scoprire una gradita sorpresa.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel suo aspetto di opposizione vi invita a non perdere la pazienza con il partner, di fronte a contrarietà dovute a interferenze familiari. “Aiutati che il ciel t’aiuta”: più che la forza, servono furbizia e morbidezza, le vostre peculiarità.

