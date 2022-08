Un po’ di grinta è il carburante per il successo del Toro, l'oroscopo di domani giovedì 25 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani 25 agosto 2022

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna e Plutone non vi aiutano a trattenere la foga, l’impulso a giudicare tutti e subito. Controllare l’emotività può essere un’impresa, ma ce la farete! Esiste un rimedio per alleggerire l’atmosfera, senza fuggire dalle responsabilità: una sana ironia.

Toro. 21/4 – 20/5

Un po’ di grinta è il carburante per il successo. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi interessano maggiormente. Affari d’oro. La Luna e Nettuno sottolineano i vostri talenti naturali e rilanciano empatia, capacità di ascolto, intuizione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non è questo il periodo di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntate su iniziative concrete per consolidare ciò che già tenete in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una ferita affettiva brucia ancora, ma la disponibilità degli amici aiuta a superarla. Coltivate la fiducia e vivete con pienezza il presente. Uno tsunami investe i sentimenti? Non fatevi assalire dall’ansia, governate con mano ferma la barca.

Leone. 23/7 – 23/8

Nel caso urga una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria.

Vergine. 24/8 – 22/9

Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno, qualora doveste affrontare decisioni importanti nell’ambito familiare o professionale. L’idea di unirvi agli altri vi stuzzica: quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze...

Bilancia. 23/9 – 22/10

La giornata prende vita dal pomeriggio. Fino ad allora un inciampo burocratico, le spese che non finiscono mai si spartiranno la vostra attenzione. Di buono c’è che il mito della famiglia perfetta lo avete sfatato da tempo: ne conoscete limiti e potenzialità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un bel trigono d’Acqua a vostro favore ancora per poco. Complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Mattinata all’insegna del successo e dell’appagamento interiore. In primo piano lavoro e denaro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione le difficoltà dettate dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La fastidiosa opposizione lunare vi stende al primo attacco all’alba, ma con piglio battagliero, in men che non si dica, siete di nuovo in piedi. Contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. In amore siete più coinvolgenti del solito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche piccolo problema pratico rende questo mercoledì più faticoso, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per raggiungere la meta. Tenete duro, se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la vostra parola d’ordine.

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli impegni da sbrigare potrebbero essere davvero troppi, ma grazie a una ferrea programmazione, riuscirete a dribblarli senza affanno. Gestiti con buonsenso, gli affari vanno dritti nella giusta direzione. Risultati confortanti negli studi.

