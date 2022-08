Oroscopo settimanale: carica di energia per i Gemelli e lo Scorpione

Dopo la pausa di agosto ecco che i pianeti ricambiano questa settimana configurazione al cielo, inizia il periodo della Vergine, Marte comincia a muoversi in un' altra dimensione, la luna facendosi nuova promette nuove emozioni e Mercurio si rende più generoso e meno dispettoso. È Urano che inizia però la sua retrogradazione e che rallenterà non poco gli inizi di ripresa sperati.

Ariete

Il vostro cielo cambia di molto questa settimana, gli slanci solari finiscono con il trigono che vede uscire il sole dal leone, ma mentre più di un pianeta vi raccomanda prudenza e vi suggerisce di stare a guardare un po' meglio i compagni di viaggio ed i collaboratori nella loro reale capacità risolutiva ed in termini di efficienza, probabilmente qualcuno vi rallenta o vi ostacola con un ritmo ed un modo di agire non consono al vostro. Ma la buona notizia è che Marte vi mette nelle condizioni di esercitare più coraggio, più forza interiore e di nuovo pieni della vostra convinzione ed entusiasmo non vi fermerete davanti a nulla.

Toro

Sicuramente vi aiuterà l'entrata in trigono del sole che vi porterà una ventata di energia che sembrava necessaria dopo un' estate non proprio calma o soddisfacente. Anche Mercurio all'inizio della settimana vi porta cambiamenti decisamente nuovi nel modo di impostare le cose, pensare e partorire idee che sembrano risolutive, ma che a fine settimana dovranno impattare con l'inizio della retrogradazione di Urano che sembra fermare tutto e rimandare le cose a più avanti, e a Venere che invece vi remerà contro e vi farà molto riflettere in amore dove vi renderete finalmente conto di quanto sia valido il rapporto che vivete.

Gemelli

Arriva Marte per voi a dare un enorme carico di energia. E sarà mercurio il vostro nuovo alleato in questa prova, vi insegnerà infatti a gestire la grande enfasi del pianeta rosso che vi istigherà a compiere parecchi cambiamenti e a gestire la vostra vita a partire da decisioni semplici ma risolutive a grandi prese di posizione che finalmente ricalcano l'aspettativa di cambiamento che nutrite da tempo. Ma dovrete stare attenti a non farvi sopraffare da tutto e a gestire l'energia in maniera ponderata ed efficace. È arrivato il momento di dirigervi verso la vostra realtà che sognate ma senza fare danni che vi costerebbero rapporti.

Cancro

Anche per voi il cielo cambia sensibilmente e cercherà di farvi rendere conto che siete davvero pronti a guardare avanti. Vi renderete conto che alcuni affetti non maturati hanno bisogno di più tempo o semplicemente di essere archiviati per il risultato che possono dare, mentre alcuni progetti sembrano avere prospettiva solida. Ma dovrete sottostare alla retrogradazione di Urano che manderà indietro le lancette dell'orologio e che vi farà sostare ancora per un po'. Siete il segno della famiglia, cercate quindi in questo ambito di dare una maggiore attenzione richiesta opportunamente per questo momento storico.

Leone

Il Sole, il vostro astro tutelare vi abbandonerà martedì, avendo pienamente assolto al suo dovere di ricarica zodiacale dandovi il momento pieno e felice che volevate. Adesso il cielo è decisamente più pragmatico e vi impone di rivedere una serie di circostanze che imposte dallo stop di Urano potrebbero farvi un po' innervosire ma non dovrete commettere l'errore di ripiombare nella fase di confusione organizzativa che vi ha molto confusi qualche tempo fa. Cercate di dare semplicemente un nuovo corso alle cose ed impostare una dinamica molto più conveniente per voi al lavoro.

Vergine

Mercurio ha fatto di tutto per aiutarvi con la logica a ricollocare una serie di eventi nella vostra vita e a configurare nuovi rapporti nuove intese e sicurezze lavorative. In settimana vi abbandonerà regalandovi però l'ingresso del sole come a dire che dopo la logica viene immediata l'esigenza di indagare la realtà con il cuore e con le sensazioni di benessere che vi fanno stare bene. Anche voi, non esenti dalla retrogradazione di Urano, avrete la sensazione che alcuni progetti si distanzino nel tempo. Ma niente paura, siete per natura dei tattici per cui impiegherete bene il tempo di attesa in qualcosa di produttivo.

Bilancia

Un po' irrequieto il vostro cielo che dopo un felice momento di stacco si stravolge. Mercurio verrà ospite nei vostri gradi e vi aiuterà a razionalizzare e a fare ripartire tutto, entusiasmi preziosi che però non si accordano con i dispetti di una Venere che crea delle insicurezze e che tenderebbe a non darvi stabilità. Qualcosa negli affetti vi turba o semplicemente non vi basta, qualche esplosione di tensione data la retrogradazione di Urano che colpisce proprio il vostro astro, la bella Venere che faticherà ad incassare ancora una volta.

Scorpione

Siete forse l'unico segno zodiacale che si avvantaggia dei cambiamenti del cielo di questa settimana. Marte non è più contro, ancora più importante l'appoggio del sole che vi ricarica di energie, mentre Urano dagli strali elettrici andando in retrogradazione finisce di farvi sentire come se viveste su una bomba. Maggiore calma e tempo per voi che vi apprestate a risanare le ferite e a dedicarvi a qualcosa che sia solo vostro. Intanto la ripresa del lavoro e delle attività occorre ancora di una vostra supervisione e vi rimette in gioco spostando i pensieri.

Sagittario

Vi sembrerà di essere confusi sentimentalmente ed emotivamente. Ma niente paura, è un passaggio di pianeti che instaurano delle quadrature, anche se Mercurio dismette la sua, ed ecco che le fasi di tensione si trasformano in reazione, ecco che finalmente ritrovate la via della decisione e cercherete di affrontare il tutto in maniera coraggiosa. Il cielo vi vuole forti e pieni di vita e pronti a prendere delle decisioni importantissime che segneranno il vostro futuro sentimentale e cercheranno di gettare le basi per un vostro benessere futuro. Fidatevi di voi stessi e non fissatevi sui piccoli accadimenti nevrotici di questo periodo.

Capricorno

Fin dall' inizio dell'anno le stelle vi avevano avvisato che l'estate sarebbe stata molto calma e con la voglia di stare più ritirati e sereni, ma adesso cominciano dei meccanismi di scioglimento della stasi che iniziano con un bellissimo trigono del sole che vi ricarica di energia e che vi consente di fare le cose che potreste, ma ancora voi volete temporeggiare. Non sforzatevi di elucubrare su cosa o come vorreste agire, le cose verranno da sé, e non ci sarà bisogno di enfatizzare nessun evento o di innescare alcun processo. Anche Urano è in trigono anche se la sua retrogradazione vi farà desiderare di mantenere il vostro stato silente ancora per un poco.

Acquario

Finalmente migliora il quadro generale e le condizioni difficili che i pianeti disegnano a cui avete resistito con esemplare freddezza e consapevolezza lasciano lo spazio a dimensioni più rilassanti e meno tese. Il sole finisce di depauperare le vostre energie dalla sua opposizione e Mercurio entra in uno stupendo trigono migliorando comunicazione e tante altre dinamiche che diventano più fluide. Solo il week end sarete meno tolleranti del solito, non esternate ed evitate dialoghi con persone poco colte.

Pesci

Finisce Mercurio la sua opposizione ai vostri gradi e si rende così più fluida la comunicazione, le idee sembreranno meno confuse ed i dubbi si chiariranno. Ma il sole inizia la sua di opposizione facendovi sentire un po' stanchi o semplicemente annoiati dopo un' estate ricca comunque di emozioni ma anche di grande desiderio di iniziare a fare qualcosa di originale e di consistente per voi e la vostra realtà. Adesso dovrete pazientare un po' ed aspettare le altrui mosse, in meno di un mese vedrete che le frequenze saranno armoniche e che indurrete i risultati che desiderate. Sfruttate questo periodo per guardare un po' più in la e decidere cosa fare della vostra vita nel prossimo futuro.

© Riproduzione riservata