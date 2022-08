Cittadini: «Ecco i miei primi novant’anni...»

Il rischio è quello d’essere prolissi se, nel presentare Ettore Cittadini, che oggi compie novant’anni, si elencasse tutto quello che ha scritto nel corso della sua luminosa carriera medica. Dalle 685 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali nel corso della sua professione medica alle 32 monografie in italiano, spagnolo e greco, dal riconoscimento del 1994 della Società italiana di ginecologia e ostetricia come ginecologo universitario italiano «di maggiore impegno per il progresso della ginecologia italiana»: un luminare che la comunità scientifica ci invidia. In verità, ci si potrebbe perdere anche a leggere il suo curriculum. Diremo solo che dopo la laurea in Medicina all’Università di Palermo nel 1956, in nove anni si è specializzato in ginecologia, anestesia e radiologia. Borsista del Cnr a Parigi, professore universitario fino al 2002, ha fatto tappa a Lubiana (dove ha lavorato con il noto chirurgo Franc Novak) e in Australia dove ha studiato la tecnica della procreazione assistita. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Giusi Parisi

