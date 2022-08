Golosa e gelosa, la Luna in Toro cozza su Venere. L'oroscopo di mercoledì 17 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Gli amici oggi li abbandonate, più o meno di buon grado, al loro destino per una giornata tutta casa, famiglia e, per alcuni, lavoro. Vi rifarete! State conquistando delle posizioni eccellenti, abbiate un po’ di pazienza. La vera svolta è nell’aria.

Toro. 21/4 – 20/5

Si può decollare, ma prima dovete chiarire qualche sospeso. Non è il momento per futili illusioni, tutto va valutato per quello che è nella realtà. Desideri intensi si alternano al bisogno di stabilità: l’effetto sarà un’altalena che può essere eccitante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ci sono in gioco forze eccellenti, che a tratti devono trovare il loro posto. La chiarezza nella mente è favorita da un accurato esame interiore. Qualche irrequietudine non è di per sé un fattore di disturbo. L’introspezione svela il diamante della consapevolezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sempre disponibili sono gli amici fidati, che vi danno una mano a placare le emozioni, a dare il meglio nella vostra attività, a circondarvi di bellezza. Armonia e serenità fanno da corona a un mercoledì da spendere con i familiari o con chi vi è più caro.

Leone. 23/7 – 23/8

Sarà per via della Luna in Toro o dell’amore che vi dà qualche pensiero, se oggi carburate poco e per ingannare la noia saccheggiate il frigo. Qualche sospetto sulla condotta del partner, che ancora non siete pronti a esporre con chiarezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complice il passaggio lunare in Toro, siete nella condizione ideale per godervi il clima costruttivo in particolare sul fronte della professione. Ottimi risultati nel lavoro e nello sport, ma anche in amore dove l’intesa di coppia guadagna punti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

C’è un’atmosfera strana, forse anche pesante, ma è la prospettiva vincente a medio-lungo termine a consentirvi di affrontarla con leggerezza. Andate fortissimo, ma quando siete in curva, rallentate dolcemente tenendo a bada la voglia di strafare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tenuta sotto scacco da Venere, la Bianca Signora in Toro nasconde i vostri sentimenti più profondi, dietro una facciata di studiata indifferenza. Giù la maschera! Probabilmente siete voi ad accarezzare la tentazione del tradimento. Non date la responsabilità all’altro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli alti e bassi dell’umore dipendono in buona parte dall’ambiente, però potete compiere la vera magia di trasformare gli ostacoli in opportunità. Potete svegliarvi con il sorriso. Interessi di un certo rilievo stanno catturando la vostra attenzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna nel Toro che si schiera incondizionatamente dalla vostra parte, questo mercoledì siete indirizzati verso nuove conquiste, sia amorose sia professionali. In arrivo belle notizie che investono le amicizie. Telefonate, messaggi inaspettati, ricordi condivisi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Golosa e gelosa, la Luna in Toro cozza contro Venere con una quadratura destabilizzante. Tra tentazioni trasgressive e spese, il caos regna sovrano. A sorpresa la giornata sfodera un risvolto positivo: dalle esperienze spiacevoli nascono insegnamenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vostro asso nella manica? Cooperazione e collaboratori affidabili: ecco quanto basta per mettere a segno gli obiettivi desiderati nella carriera. Se siete in attesa di comunicazioni importanti riguardanti amore o lavoro, si profilano risposte positive.