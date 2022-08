La creatività il punto di forza dei Pesci: l'oroscopo di domani, martedì 16 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 16 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Un martedì contraddittorio, ricco di stimoli, ma anche di qualche intralcio. Per tirarvi fuori dai guai, imponetevi e prendete le redini in mano. Tenetevi alla larga dal tavolo verde, non commettete imprudenze e sfogate il nervosismo con lo sport.

Toro. 21/4 – 20/5

Nei sentimenti mettete da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravvivate la passione che vi ha unito, invece di ipotizzare il peggio. Per far tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Battaglie sociali, conquiste, successi personali eleveranno di molto il livello della fiducia in voi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. Come sempre la Luna in Ariete vi regala una marcia in più, dispensando il coraggio di scendere in pista.

Cancro. 22/6 – 22/7

Qualche problema nell’attività vi tiene svegli la notte? Potete rivendicare ciò che vi spetta di diritto, ma aspettate, oggi l’emotività gioca a sfavore. Stato d’animo ballerino, incerto fra l’osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la complicità lunare dall’Ariete e lo sprint che immancabilmente vi infonde, tenete ogni situazione in pugno e fronteggiate a testa alta gli imprevisti. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo professionale. Operando con metodo e originalità, otterrete risultati lusinghieri anche dal punto di vista economico.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi serve coraggio per cestinare una storia d’amore del passato? Oggi prendete una decisione su due piedi e buttate un’ex fiamma nella spam. Agite in base a ciò che desiderate, con buona pace degli equilibri familiari: una scossa è salutare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Frenando l’impulsività che a volte vi induce in errore, senza dover rinunciare ai vostri sogni, farete passi avanti sulla strada della riuscita. La faretra è ben fornita di fascino, passione e tenerezza, ma non siate impazienti di scoccare la freccia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Basta il breve transito lunare in Ariete per tornare a sorridere. Grinta, energia e voglia di agire vi fanno sentire di nuovo padroni della vostra vita. Voglia di vincere dopo una sconfitta, per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in conflitto con Plutone pone un punto interrogativo sulla giornata. Qualche ritardo, imprevisto o disguido dovrete pure considerarlo. Viaggi, spostamenti e affari potrebbero subire un rallentamento. Senso pratico e organizzazione cercasi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi di sorpresa. Tutto bene, se siete soli, ma se avete un partner, pensateci sopra. Tra il bisogno d’indipendenza e il piacere di essere in due è guerra, specie se Cupido ci mette lo zampino.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il vostro punto di forza e l’intuito vi sostiene anche nelle scelte più spinose. Coltivate un unico obiettivo che richiede impegno, ma promette bene. Per fare conquiste, sfoderate il fascino.

