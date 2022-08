Bilancia, l’intesa di coppia mostra dei lati deboli. L'oroscopo di domani, lunedì 15 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna nel segno incontra Venere e Giove, ed è subito... entusiasmo. Vacanze, spostamenti, nuove conquiste si riveleranno un benefico cambio d’aria. Provate a rivolgervi a coloro che vi circondano con sollecitudine, confidando nella comprensione altrui.

Toro. 21/4 – 20/5

Una giornata in prevalenza tranquilla. Potrete dare sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendovi un meritato riposo. Limitate all’indispensabile gli impegni, e respingete eventuali interferenze. Un buon libro, musica magica.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna, avete il controllo della situazione. Stando bene con voi stessi, siete propensi ad assumervi la responsabilità delle vostre azioni. Informazioni da non trascurare per risolvere subito un problema. Semaforo verde in cielo per i single.

Cancro. 22/6 – 22/7

Episodi irritanti dovuti all’incertezza. Apatia e voglia di agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia. Non imponetevi rigide tabelle di marcia.

Leone. 23/7 – 23/8

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale, conquistare chi vi piace. Siete in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste. Un viaggio all’insegna dell’ignoto...

Vergine. 24/8 – 22/9

Alle prese con riflessioni e pensieri, nati dalla necessità di una verifica, apparite un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Investite bene le vostre energie dedicandovi più tempo. Correggete i ritmi frenetici che state seguendo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’intesa di coppia mostra dei lati deboli. Divergenze in merito al ménage a due e questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità vi va stretta e avvertite un certo desiderio di evasione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non tutte le faccende che riguardano la casa e i vostri cari sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile rapportarvi con gli altri, provate pure a fare da soli: tornerete sui vostri passi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che vi ricarica e vi incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti. Ma ora dimenticate le competizioni e la smania di stravincere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pungenti gli strali lunari lanciati dall’Ariete. Se siete al lavoro, non riuscite a cavare un ragno dal buco e in famiglia le vostre proposte cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, meglio evitare di criticare, schematizzare, dare giudizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Ariete rispolvera il vostro dinamismo. Intraprendenza e simpatia incoraggiano la nascita di nuove promettenti amicizie. Svaghi. Un viaggio, un incontro, una notizia foriera di gioia, capaci di infondere nuova fiducia nel domani.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rilassatevi immergendovi in ambienti naturali. Trovate del tempo per i vostri hobby, sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: smettete di fantasticarci sopra.

