La Luna mette la giornata del Toro in discesa: l'oroscopo di oggi, sabato 13 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 13 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Non serve rimuginare su questioni che non vi riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascurate faccende più importanti. Guardate le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna rende scorrevole il quotidiano e i risultati non mancano. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vostra vita quotidiana vi appare stimolante. Tra gli amici andate fortissimo, ritrovarvi al centro dell’attenzione è pura vitamina per l’autostima.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, perciò non andate mai a dormire con il broncio. State sereni! Sdrammatizzare i problemi vi consente di vivere più felici. Siete maestri in questa arte: applicatevi!

Cancro. 22/6 – 22/7

L’empatia, vostra grande dote, oggi tornerà particolarmente utile. Riuscirete a comprendere in profondità lo stato d’animo degli interlocutori. Il partner avanza proposte accattivanti, promettendovi qualcosa che aspettate da tempo. Accettate!

Leone. 23/7 – 23/8

“Nessuna nuova, buona nuova”, per un sabato da trascorrere dove e con chi volete. Con la vostra ultima fiamma? Il pronostico è quasi scontato. Avete molto lavoro e pure una certa diffidenza, ma forti sono curiosità e voglia di rimettervi in gioco.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se oggi qualcosa non gira per il verso giusto, osservate la scena dall’esterno. L’eccessiva reattività induce a nutrire pensieri grigi ingiustificati. Piuttosto che chiudervi in voi stessi, sfogatevi con una bella litigata. Poi sarà più dolce fare la pace.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dietro una facciata di spigliata disinvoltura, si nascondono timori che potrebbero inquinare una storia appena iniziata che necessita di sincerità. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di ciò che vi piace e mantenendo un certo distacco emotivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Incontri, emozioni, esperienze movimentano la routine. Creatività e fantasia sfornano iniziative indovinate da portare avanti con entusiasmo. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, la giornata si prospetta piacevole. Mare, montagna o piscina.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna mette un freno al vostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione. Non è obbligatorio andare al galoppo sfrenato. Le questioni di lavoro vanno valutate con attenzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Bianca Signora in Pesci vi regala un’atmosfera ricca di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza le doti su cui potete contare. Incontri con gli amici e sorprese amorose “piacevoli”, per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli spazi affettivi o familiari possono andarvi stretti e avete il desiderio di respirare. Evitate di chiudervi nell’angolo: il movimento trasforma. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a condizioni finanziarie forse ancora non del tutto chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Opposizione lunare a Mercurio, che seccatura! Nella coppia discutete su tutto. Perfino la destinazione della gita diventa una questione di principio. Autostima, self-control e disponibilità al dialogo: le chiavi del cofanetto magico che custodisce la serenità.

© Riproduzione riservata