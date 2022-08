Oroscopo, ecco gli effetti della Luna piena: Gemelli più creativi, l'Acquario trova la libertà

La Luna piena di per sé ci porta una voglia liberatoria di aprirci ai sensi emotivi, di dichiarare ciò che si prova e di vedere e vedersi in maniera accurata e senza veli, si sposa bene con i sensi estremi e liberi dell'Acquario, segno zodiacale che non riesce a trattenere la sua voglia di essere coerente con la sua libera volontà e di non essere prigioniero di nessuna convenzione imposta. La pienezza della Luna servirà a scatenare una serie di tensioni molto forti e riuscirà a renderci capaci di urlare i nostri sentimenti, buona Luna a tutti!

Ariete

Sono finalmente arrivate le energie giuste quelle fluide, quelle che scorrono per affinità elettiva dopo un percorso affettivamente difficile e a volte soffocato da esigenze familiari ed affettive che non hanno permesso lo svolgersi della vostra personale dinamica affettiva...

Toro

È la Luna giusta per guardare al passato, capire gli errori e cercare di non ripeterli più, servirà a capire il motivo di questa insoddisfazione affettiva e farvi riflettere sul fatto che non proponete forse la corretta immagine di voi, credendo di fare in modo e a volte agire in un altro, la vostra sensibilità alle cose semplici e serene si manifesterà dandovi modo di salvare alcuni rapporti a cui tenete...

Gemelli

È una stupenda Luna di trigono che in un quadro generale a volte noioso per adesso dinamizzerà moltissimo la vostra tendenza all'ironia e al divertimento, una fase creativa che potrebbe portare tanto dandovi i mezzi per progettare qualcosa che a seguito della giusta ispirazione più in là potrebbe diventare un progetto di vita.

Cancro

È una Luna molto distante dalle vostre coordinate, dal vostro tipo di romanticità, dal modo in cui intendete le cose in amore, ma è l'occasione giusta per accettare le diversità altrui e rendervi conto che esistono mille maniere di amare e che a volte proprio il partner potrebbe essere la più bella diversità che abbiate mai potuto incontrare. Non commettete l'errore di non sentirvi capiti, tocca a voi capire l'altro adesso...

Leone

Incontenibile per voi questa Luna d'opposizione, sembrate davvero fare in modo di riuscire a contrastare tra le vostre diversità di vedute e chiarire tutto intorno a voi acquisendo la capacità di ruggire di sentimento pieno e di urlare ciò che non vi va, niente potrà essere sotterrato o evitato in questa situazione, con Venere amica sembrate rendervi conto di quanto siete amati...

Vergine

Di questa Luna sicuramente non vi piaceranno le emozioni troppo forti ed indomabili, per carattere siete abbastanza diversi, ma sicuramente apprezzerete l'estrema chiarezza emozionale della stessa che vi metterà nelle condizioni di avere chiaro intorno a voi chi vi ama veramente e chi no. Ma non contenti di questo anche voi vorrete agire e prendere finalmente delle decisioni.

Bilancia

Luna di trigono per voi che esaltate sempre la chiarezza ed il senso di giustizia, finalmente se avevate dubbi tra un amore ed un altro ecco che si svela la verità e che si concretizza la verità dei vostri sentimenti. Adesso sarà tutto molto più semplice, troverete il modo di stupirvi e fare pace con voi stessi ed anche con le vostre incoerenze che come tutti possedete.

Scorpione

È una Luna di quadratura molto dura che vi obbliga a buttare fuori un certo grado di malessere e prendere coscienza del fatto che siete stanchi, anche ammettere a voi stessi che vi piace o piacerebbe qualcuno di importante, volete costruire e concretizzare sia la vita affettiva che il lavoro. Cercate di non farvi sopraffare anche se sarà molto catartico.

Sagittario

Per quanto siate dei positivisti nati, tutto il vostro ottimismo non potrà ammorbidire le verità che questa Luna vi farà vivere. Vige una grande confusione generale e state facendo di tutto per essere diplomatici e non chiudere troppo in fretta relazioni e rapporti professionali. Ma è certa una cosa, che non potete più negare i limiti e proprio per questo ripartire alla grande dopo una breve crisi.

Capricorno

È la Luna della libertà questa che sembra sempre sfuggirvi di mano, per voi sarà un' ispirazione che vi permetterà di intravedere come vorreste vivere ed esenti da ciò che vi fa soffrire, il vostro cielo è assolutamente pieno di voglia di semplificazione e di lasciare alle spalle i pesi delle incomprensioni che non vi permettono di vivere la vita come vorreste.

Acquario

Tutta vostra questa chiara e tonda libertà che inseguite come anelito di vita, il cielo delle stelle vuole rimarcare la vostra tendenza ad essere liberi e suggerirvi che la condizione umana implicita come libertà anche quella di potere esprimere serenamente la vostra libertà ed il vostro senso affettivo che spesso trascurate nel vostro continuo andare avanti senza troppo sostare nelle faccende di cuore.

Pesci

La configurazione più magica ed ispirata è la vostra come al solito, il vostro grado di sensibilità aumenta, la magia che vi è tipica si fa concreta ed agisce a livello emotivo regalandovi la dichiarazione d'amore più bella che avete ami ricevuto. È un momento dolcissimo in cui raccoglierete i frutti del vostro saper amare senza riserve..

© Riproduzione riservata