L'oroscopo di agosto, per i Pesci un'estate piena di emozioni

Buon Agosto a tutti, sotto il sole del Leone e in meritatissima vacanza in molti, ecco che le stelle mantengono uno stato gentile e di grazia fino al venti, per poi riconfigurare la ruota zodiacale con un Marte che spostandosi in Gemelli ribalta le dialettiche attive e passionali per alcuni, comunicative ed affaristiche per altri, complice anche una Luna che abbaglierà tutti i dodici con una nuova presa di coscienza riguardo ai sentimenti!

Ariete

Questo mese inizia all' insegna di una certa libertà, e dalla netta sensazione che una serie di fardelli abbiano finalmente liberato le spalle dal loro peso, complice sopratutto il sestile di Marte, agosto sembra promettere passioni e libertà per gli ariete, mentre il cielo si riconfigura e sposta anche l' attenzione di Plutone su di voi interrompendo una serie di sensazioni pesanti per dare sfogo invece ad una certa creatività di radice con troppo poco tempo a disposizione per esprimerla, finalmente queste ferie saranno l' esorcismo alla stasi del cuore e dei sensi che cercavate, il mese si chiude in bellezza...

Toro

È un mese che anche se promette vacanze non vi farà rilassare molto, alcuni di voi riterranno opportuno non lasciare perdere il lavoro e portarsi avanti con le scadenze, vuoi per senso del dovere vuoi perchè i programmi con il partner non verranno molto rispettati, quindi vi impiegherete così, ci saranno piccoli week end di spensieratezza ma senza grandissimi eventi, intanto Marte è lento, inesorabile dall' uscire nei vostri gradi e vi sospinge a fare più cose ma Urano nel suo moto retrogrado sembra un po' impedirle, quindi non incaponitevi e sopratutto non partite dal presupposto che avete sempre ragione, il vostro cielo infatti non vi permetterà soste varie, ma dovranno essere produttivi gli sforzi non vanificati per convinzioni errate, rivedete i presupposti per non avere brutte sorprese, non fatevi avvelenare la stagione dalla delusione e da pensieri che riguardano programmi che non si sono compiuti secondo le aspettative...

Gemelli

Uno stato di grazie e di languore fino al venti quando Venere vi addolcirà per tutti questi gironi facendovi vivere in perfetta armonia con tutto, rispettando i vostri tempi di relax e regalandovi quella zona franca di decompressione che tanto avete desiderato, ma dal venti in po Marte si farà frettoloso entrando nei vostri gradi e vi spingerà all' azione rendendovi attivi e pieni di iniziative, non solo, il vostro cielo stabilirà un certo regime di nervosismo e di aspettative crescventi, non rovinatevi la fine delle vacanze con moti di spirito che creano aspettative troppo fuori portata e rilassatevi facendo in modo di ottenere la vostra serenità senza troppo fare programmi che non tengono conto degli impegni altrui...

Cancro

Fino al venti in generale la bella Venere vi darà stimoli in continuazione a prendervi cura di voi stessi a ricercare luce e socialità, anche l' aspetto fisico migliora e le condizioni di relazione sembrano alimentate da speranze e da aspettative che sembrano nutrite, ma dal venti le cose cambieranno dando i risultati di come avete lavorato ed in cosa avete investito, al di la' delle risposte potrete essere fieri di quanto avete lavorato perchè le cose possano andare per il verso giusto, il cielo vi rende pieni di sentimenti e la romanticità dell' estate si accompagna a passioni e dolcezze, che però dovranno far ei conti con la stabilità del partner che a volte potrebbe scalciare...

Leone

Il mese è stupendo fino a ferragosto in cui vi sentiti dei re indiscussi e saggiamente forti della vostra autorità granitica che non lascia spazio a fraintendimenti che innescano malintesi con il partner, anzi, una ritrovata energia di coppia grazie a venere vi renderà felici e pieni di grande appagamento, intanto il cielo vi lancia una sfida di programmazione per il futuro e l' accelerazione di Marte e la quadratura di Urano sembrano darvi gli stimoli per organizzarvi prontamente nel lavoro ed in tutte le altre cose che ritenete prioritarie da un punto di vista pratico, reggerete una serie di rapporti incrociati sui quali riflettere ed agire in maniera armonica, sembrate molto salomonici alla fine del mese in cui la vostra augusta e napoleonica figura risulterà risoluta e trasformatrice...

Vergine

Ottimo per voi fino al venti, il mese di agosto segna la vostra vera vacanza mentale e non, vi sentirete forti e sereni, e non vi concentrerete su ciò che con va o con inutili dispute con il partner che sembra sempre più malleabile, tutto procederà magnificamente sentendovi anche confortati da un senso di pienezza generale, non vi manca nulla e di questo siete forti, ma mentre tutto scorre ecco che dal venti le cose cambieranno moltissimo, e vi sentirete sempre più incalzati da eventi che sembrano precipitare ed occorrere del vostro intervento o della vostra capacità ordinatrice, probabilmente stare concentrandovi su degli affetti che sembrano bisognosi, ma anche su questioni lavorative che avete dato per risolte, intanto godetevi la vacanza e fate del vostro meglio per rilassarvi al resto penserete quando scenderete in campo...

Bilancia

Il cielo sembra muovere gli astri per mettervi davanti ad una decisione che stavolta non potrete prendere valutando pro e contro, e mediando come siete soliti fare, l' azione di Giove vi lascerà un po' soli a riflettere su significati e condizioni delle azioni che conseguono alle vostre scelte di campo, probabilmente anche il partner non vorrà pesare su alcune scelte, ed anche se un po' a disagio proverete a risolvere tutto da soli, magari investendo in qualcosa di difficile rispetto ad un progetto a lunga scadenza ma che genererebbe un nuovo corso nella vostra vita, il vostro animo cerca sempre un' armonia un po' difficile da concretizzare sul piano reale, cercate quindi di essere un po' più pragmatici e dare soluzioni più autocrati alle cose misurando il vostro grado di maturità ed indipendenza...

Scorpione

Agosto inizia un po' a singhiozzo per voi regalandovi una condizione di suspance per quel che riguarda dei rapporti che sembrano iniziare ma non decollare, ma fino al venti i tumulti delle stelle, seppure non vi daranno sicurezza, tutto promettono tranne che di regalarvi staticità, al contrario infonderanno dinamismo e mistero, dopo il venti termina finalmente l' opposizione di Marte che sembra decisamente la fine di un supplizio troppo a lungo durato, sarà più semplice accettare le sconfitte e le condizioni in cui si trova la situazione lavorativa che però sembrerà molto trasformarsi da questi accadimenti e generare un nuovo progetto, in cambio in amore sembrate invece ripartire e conquistare quella stabilità che da tempo sognavate...

Sagittario

Fino al venti godetevi pure la splendida atmosfera che garantiscono i pianeti che vi restituiscono serenità e relax, con una buona dose di accettazione delle cose, ma non è molto la vostra natura quella di stare buoni in panchina, ecco che dal venti però le cose si complicheranno poiché Marte entrando in Gemelli si inizierà una certa opposizione, mentre Mercurio si posiziona in vergine e vi raccomanda di non esagerare nell' esternazione di frasi o giudizi che potrebbero ferire il partner o le persone a cui volete bene, intanto il cielo riconfigura le condizioni del lavoro e della vostra economia chiedendovi di variare alcune cose necessariamente, la condizione generale dell' opposizione a Marte crea tensioni e vi rende iperattivi facendovi cercare qualcosa che non trovate e che forse non vi accorgete di non volere più...non rimanete prigionieri delle abitudini...

Capricorno

Il cielo di questo mese non sorprende le previsioni già da inizio anno quando presagiva che sarebbe stata un'estate molto calma e quasi elidente per voi che preferirete eclissarvi e non badare troppo alle mondanità, il vostro cielo è davvero pieno di voglia di stare bene, ma ciò avrà un prezzo, non decidere e stare ad osservare genererà delle prese di posizione da parte dei vostri affetti che si disporranno in senso positivo o meno a seconda dell' intensità e dell' importanza dei sentimenti nei vostri confronti, il vostro cielo è assolutamente desideroso di mettervi nelle condizioni di proferire e mercurio alleato potrebbe darvi questo assist dalla sua meravigliosa posizione di trigono, se con calma esprimerete la vostra volontà sarà apprezzato da tutti, ma lavorate sulla relazione poiché sarà importante per il partner saggiare la vostra presenza...

Acquario

Ecco uno di quegli agosto che poco sopportate costituzionalmente ma che sorprendentemente vi porterà molte belle novità sia in amore, ambito sempre in crescendo nella vostra vita dove il vostro fascino miete sempre ammiratori, ma anche nelle passioni, divertitevi e fatevi la “solita vacanza “ come dite sempre voi, ma sarà a fine vacanza che inizierà il vero dinamismo, una serie di progetti finalmente sedimentano e voi siete sempre più accuratamente coinvolti in volumi e livelli crescenti, anche una insospettabile crescita economica, Mercurio e Marte vi daranno energia e rimetterete tutto a posto come nell' armadio dopo un cambio stagioni fuori tempo ma benefico e necessario, non mancheranno inviti ed eventi che vi faranno sentire protagonisti ed apprezzati, anche negli affetti cercate di dare il massimo, la gentilezza ed anche un po' di sopportazione momentanea vi aiuteranno a trasformare rapporti che andranno a migliorare, ricordate che non ci siete solo per chi non volete esserci...

Pesci

Un agosto pieno di tutto per voi che site il cuore pulsante sentimentale di quest'estate, un periodo pieno di emozioni ma anche di alti e bassi che vorrete condividere con un amico, sarà necessario per voi affrontare le questioni di cuore con una persona che vi faccia da guida o vi chieda un consiglio, quasi ad essere testimone di una nuova nascita nel vostro cuore, per tutto il resto ci sarà un' alternanza di grande padronanza delle dinamiche affettive e a volte di adattamenti alla persona che amate, ma sempre protagonisti di affetti e di gioie dell' anima come non le sentivate da tempo, intense e che sappiano di rinascita, ma senza troppo creare delle aspettative sbagliate, ormai avete imparato che le onde non sono mai tutte uguali, ed ecco che il vostro fascino possibilista farà il resto!

