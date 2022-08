Nuovi interessi in coppia per la Bilancia: l'oroscopo di oggi, domenica 7 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 7 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Un progetto che va in porto, un contatto dall’estero a cui da tempo facevate la corte, una soluzione per risolvere una faccenda importante. Potendo concedetevi un breve viaggio. Altrimenti, niente rimpianti, anche in città ve la spasserete.

Toro. 21/4 – 20/5

Ordini dall’alto incoerenti e insensati? Fate dei respiri profondi, lasciate decantare la rabbia, e saprete gestire al meglio conflitti e questioni. La giornata si preannuncia “calda”, condita da interferenze esterne che vi fanno vedere... rosso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’umore non è alle stelle, con la Luna e Mercurio ostili anche per i ritardi e i disguidi sul lavoro. Ma non fate di un sassolino una montagna! Gli ostacoli rappresentano una sfida avvincente per il vostro ingegno e li supererete brillantemente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittate della domenica per rassettare la casa, solaio e cantina inclusi, preparare conserve di frutta e verdura o per una gita romantica. La persona a cui pensate chiamerà. Su con la vita, con sentimento ed entusiasmo in più sareste perfetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Non siete esenti dalla gelosia altrui, ma oggi la competizione anziché demotivarvi vi esalta, mettendo in gioco le vostre migliori qualità. Una videochiamata tramite whatsapp con un amico lontano. Sarà bello raccontarsi e farsi raccontare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianificate tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell’ultim’ora. L’ambizione vi fa da sprone, bandite l’incertezza e fidatevi dei nuovi contatti: siete vicini alla meta!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Scoperta di nuovi interessi con chi frequentate attualmente. Nelle nuove conoscenze la vostra riservatezza vi proteggerà da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Cercate un contatto tra il dentro e il fuori.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Procedete sulla retta via con calma e senza deviazioni. Tutto ciò che fate ha il gusto dell’armonia, niente imprese fuori dall’ordinario. Compiti condotti a termine con fatica e con serietà. Potete farvi i complimenti e godervi i risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Disarmonico a Mercurio, l’Astro della Notte pone in evidenza le lacune della vostra organizzazione, ma fortunatamente avete un team formidabile. Non manca l’entusiasmo, quanto la difficoltà di concentrarvi su un obiettivo e perseguirlo fino in fondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’amore è in cima ai vostri pensieri, ma il lavoro ne risente a causa di Giove. Con la testa fra le nuvole, commettete qualche errore di troppo. Difetti, mancanze, omissioni altrui, sotto la luce impietosa di Venere, appaiono più grandi di quelli che sono.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario vi restituisce leggerezza. Cogliete al volo l’occasione per divertirvi, in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L’ottimismo vi sostiene, avete voglia di arrivare e non badate ai mezzi pur di centrare l’obiettivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venere in trigono a Nettuno agisce come un unguento: cicatrizza le vostre ferite amorose e rigenera il cuore con la prospettiva di nuovi incontri. La Luna in rotta di collisione con Mercurio vi crea qualche complicazione sul piano professionale.

