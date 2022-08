Il coraggio del Cancro: l'oroscopo di oggi, sabato 6 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 6 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Tenete alta la guardia e accontentatevi di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano nervosismo. Risparmiate l’energia. Alcune imprese sono perse in partenza e non valgono dedizione e sforzo eccessivo.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è scontata. Se le occasioni mondane vi annoiano, niente sensi di colpa, dovreste stare un po’ per conto vostro. Osate cambiamenti, liberatevi dagli oneri vincolanti, senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Programmi a lungo termine. Senza distrazioni, vi dedicate con impegno alla vostra attività: resa eccellente e ottima esecuzione.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna nello Scorpione in trigono a Nettuno nei Pesci agisce da alleata, e in fatto di intuizioni, entusiasmo e coraggio date il meglio di voi. Con intelligenza e uno straordinario sangue freddo, riuscirete a gestire una faccenda piuttosto delicata.

Leone. 23/7 – 23/8

Il quadrato lunare segna una battuta d’arresto. Del tutto superabile, se saprete assumervi le responsabilità richieste senza piangervi addosso. In casa qualcuno esige da voi risposte chiare e promesse precise, non nascondete la testa sotto la sabbia!

Vergine. 24/8 – 22/9

È un sabato sereno, grazie alla Luna armonica a Venere e a Plutone. Gli amici stravedono per voi e i colleghi vi portano in palmo di mano. Parole e idee convincenti, seguite da azioni concrete. Oggi sul lavoro le imbroccate tutte giuste.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se state rivedendo dei vecchi progetti e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potete correggere il tiro. Situazioni che sembrava fossero alla vostra portata si stanno complicando, ma non gettate la spugna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La voglia di abbandonarvi al flusso delle emozioni è forte, vi trattiene soltanto la consueta diffidenza e la paura di rendervi ridicoli. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L’impossibile diventa reale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano fisico forse vi sentirete un po’ pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire veramente cosa desiderate. I viaggi, i sogni di gloria marciano nelle retrovie e aspettano la giusta occasione per tornare alla carica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Bianca Signora in combutta con Nettuno instaura intorno a voi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate. Se avete questioni in sospeso da sistemare, concludete in fretta, non prestate attenzione ai dettagli.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano ansie difficili da tenere sotto controllo, se non facendo ricorso alla razionalità. Dovreste fare una serena autocritica, ampliare la flessibilità, riconoscendo gli errori. Errare è umano.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione come sempre in fatto di grinta e intuito è una mano santa, in più oggi insieme a Plutone agevola affari, finanze e chiarimenti. La situazione affettiva è in piacevole subbuglio... Sorprese, batticuori, tenerezze e coccole a oltranza.

