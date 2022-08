Vergine imbattibile al lavoro: l'oroscopo di oggi, giovedì 4 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 4 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Bilancia si fa pesante, con tante incombenze da portare a termine, sfruttando l’energia fattiva. Impegnatevi, e i risultati vi daranno ragione. Delle critiche non vi curate, avete così fiducia in voi stessi da cavalcare l’onda senza tentennamenti.

Toro. 21/4 – 20/5

Programma per la giornata: lavorare di buona lena per impostare i compiti di routine e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Godetevi le effusioni degli espansivi amici quattro zampe, che vivono l’attimo senza farsi domande.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Bianca Signora complice nelle prime ore del giorno. Attivatevi, poiché le circostanze ve lo consentono: testa e cuore procedono nella stessa direzione. Pappa e ciccia con il partner, presenti con i figli, massimo accordo con i colleghi. Spassatevela!

Cancro. 22/6 – 22/7

Al risveglio la Luna è storta in Bilancia, ma l’arrivo di Mercurio in Vergine vi fornisce un valido supporto in termini di belle amicizie e buona lucidità. Diverbi con i parenti? Chiudervi non serve a niente, se non a esasperare le situazioni. Parlatene!

Leone. 23/7 – 23/8

Le relazioni sociali sono buone, caratterizzate da disponibilità e comunicativa. Molti stringono alleanze professionali, altri nuove conoscenze. Piacere a voi stessi scatena un effetto a cascata: gli altri vi trovano simpatici, affascinanti e irresistibili.

Vergine. 24/8 – 22/9

Niente male il trend sotto il profilo finanziario, potete esserne soddisfatti, anche se oggi per un soffio non avete beccato un’offerta speciale. Nelle solite attività dietro la scrivania, siete unici e imbattibili: qualcuno vi osserva con tanta stima.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna tranquilla sulla vostra testa, garante di una mattinata piacevole con un po’ di shopping, senza però stressare ulteriormente la carta di credito. Con gli amici siete affabili, con le new entry attraenti: concedetevi qualche svago, l’umore ne guadagnerà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nel pomeriggio entra nel vostro cielo e passerete da una dimensione interiore a una sociale, da una giusta distanza da tutto a essere protagonisti. Adorate buttarvi nella mischia e chiacchierare, grazie al sestile che la Luna disegna con Mercurio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Amichevole il sestile lunare garante di serenità. Anche se di fronte a una scelta amorosa da tempo tentennate, almeno per stamattina nessun aut aut. Buoni i guadagni per chi ha una società. Con il miracoloso benestare di tutti, spostate investimenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra immagine non passa inosservata. Avete classe, stile, carisma e talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntate sulla dialettica, utilizzando un linguaggio accurato, ma diretto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna in Bilancia in trigono a Saturno: ne avete abbastanza per un giovedì costruttivo. Amore a stelle e a strisce, dal flirt malandrino alla storia serissima. Esami universitari alla grande. Azzeccate le risposte allo scritto, ma il meglio di voi lo date agli orali.

Pesci. 20/2 – 20/3

Stima, sincerità e rispetto reciproco, le basi di una relazione felice. Approfittate di un momento di intimità per confessare un peccato veniale. Il partner prende in mano le redini del rapporto. Lasciatelo fare, si assumerà gli onori e pure gli oneri.

