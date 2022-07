Il buonumore dell'Ariete: l'oroscopo di domani, lunedì 1 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 1 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Le incombenze quotidiane, che spesso trovate noiose, oggi le affrontate con il sorriso. Il Sole e Giove in sintonia accendono la miccia del buonumore. Coltivate progetti grandiosi, con la saggezza di chi sa aspettare il momento giusto per realizzarli.

Toro. 21/4 – 20/5

“Chi ben comincia è alla metà dell’opera”, e per voi la settimana inizia davvero bene. Clima sereno in casa e con il partner. Attività produttive. La comunicazione in famiglia è fluida, i viaggi tranquilli. Negli affari il vento gonfia le vostre vele.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Carriera in primo piano. Tante ottime opportunità in arrivo, che dovrete però cullare con paziente costanza, rispettando i tempi di semina e di raccolta. Un problema familiare, affrontato con la disponibilità a rivedere le proprie posizioni, si chiarisce.

Cancro. 22/6 – 22/7

Periodo vantaggioso, protettivo nei confronti di finanze e colloqui di lavoro. Stimolante per il bricolage, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una buona resa professionale, si accompagna sicuramente un ambiente sereno e collaborativo.

Leone. 23/7 – 23/8

Ottima giornata baciata dal trigono Sole-Giove. Nonostante sia lunedì, la creatività tiene banco e sforna idee luminose per fare un salto di qualità. Giocatevi il tutto per tutto. Lucidità mentale e rapidità di riflessi vi consentiranno di mettervi in luce.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giustamente puntate in alto, ma come al solito, nonostante le conferme ricevute, erroneamente credete di non avere i numeri per primeggiare. L’essenziale nei vostri rapporti con gli altri è conservarvi chiari, autentici e soprattutto più sinceri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi regala. Isolamento motivato dalla necessità di riflettere, però non chiudete fuori dalla porta chi vi vuole bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Vergine rimette parecchie tessere del puzzle al loro posto. Nel lavoro potete trovare un onorevole compromesso con soci e colleghi. Affrontare tutto con saggezza, ascoltando soprattutto chi conoscete e stimate, vi indirizzerà al meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna fastidiosa nel segno della Vergine, ma niente può spegnere i vostri entusiasmi ben sostenuti dal Sole e da Giove. Nuovi sorrisi e nuovi progetti. Navigate a braccio, cogliete le occasioni, tirate dritto per la vostra strada, agite seguendo l’istinto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un grazie di cuore alla Bianca Signora che con il suo buonsenso, vi aiuta ad appianare i malintesi e vi dà l’opportunità di una vacanza inaspettata. Avrete la possibilità di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare: non perdetela per orgoglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata in compagnia di una Luna anonima all’apparenza. In realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di atti simbolici che interrompano il circolo vizioso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Puntigliosamente la Luna in Vergine vi invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con il prossimo per prevenire la nascita di malintesi. Se la vostra storia d’amore vive un momento sereno, impegnatevi perché l’intesa duri il più a lungo possibile.

© Riproduzione riservata