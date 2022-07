L'umore capriccioso del Sagittario: l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 27 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Esprimere i vostri sentimenti all’inizio non sarà facilissimo, anche perché molto alta è la vostra aspettativa. Respirate a fondo, ce la farete. Anche se il primo impatto non fosse perfetto, nulla è andato perso. Ritenterete con più esperienza.

Toro. 21/4 – 20/5

Chi si frappone malauguratamente tra voi e i vostri obiettivi dovrà vedersela con la grinta e l’intuizione donatevi dai buoni rapporti lunari con Marte e Urano. Difendete con le unghie e con i denti quello che avete conquistato. Non volete retrocedere in alcun caso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Meglio non rischiare e non ficcare il naso in affari che non vi riguardano. Anche se l’intento è buono, l’esito potrebbe essere... una catastrofe. Non fatevi prendere dal panico. Dovendo affrontare una situazione nuova, improvvisate con maestria.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il risveglio di certe emozioni vi farà palpitare il cuore. Con la Luna nel vostro segno e l’alleanza con Marte, Urano e Nettuno siete davvero in buona compagnia! Sapete come dimostrare ai colleghi che le vostre idee sono vincenti, creative e originali: ottimo!

Leone. 23/7 – 23/8

Ripetete a un amico che il fumo fa male e lo invogliate a smettere. Potrete essere soddisfatti di aver aiutato qualcuno a stare... meglio. Non abbiate remore nel mostrare agli altri quanto volete loro bene. Non esitate in questo frangente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rispondete alle domande frivole con grande disinvoltura. State cercando di nascondere il fatto che non amate molto le persone superficiali. Va bene chiacchierare del più e del meno, ma poi pretendete di concretizzare o sarà stato tempo perso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Cancro vi mette alle strette. Desiderate un elogio per la vostra ligia responsabilità, ma allo stesso tempo temete di non farcela. Farete i conti più che altro da soli con voi stessi. E capirete di non aver nulla di cui preoccuparvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non avete dato adito a fraintendimenti, perciò, animati dalla Luna vostra alleata, sapete di andare praticamente sul sicuro. Che verve! Non limitate né desideri né speranze. E vivete intensamente ogni istante senza pensare al domani.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se l’umore è capriccioso, potreste trovare più equilibrio ascoltando un amico in difficoltà. Non pensate troppo a voi stessi, ecco la strategia. Non fatevi irretire dai punti di vista diversi dal vostro. Un pizzico di tolleranza, e torna l’armonia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il corriere ritarda la consegna di un pacco e voi siete già in apprensione. Meglio mantenere la calma, senza agitarsi e aspettare pazientemente. Invece di pretendere di fare tutto e bene da soli, perché non chiedere un piccolo aiuto a un collega?

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche le mansioni più noiose come le pulizie di casa possono essere fatte con più gioia e movimento, se accompagnate da una buona musica. Nella coppia: non aspettate che sia l’altro a prendere l’iniziativa. Dovreste lasciarvi andare di più.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che viaggio strepitoso in compagnia del trigono lunare con Nettuno. E quando lo racconterete, gli altri non sapranno distinguere se è fantasia o realtà. Volete andare sul sicuro e non divenire impopolari? Allora le vostre scelte siano ben ponderate.

